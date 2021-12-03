Засвітила животик: Ріанна підігріла чутки про вагітність від свого бойфренда

33-річна Ріанна, яку нещодавно проголосили національною героїнею Барбадосу, на церемонії з'явилася в золотисто-гірчичній сукні, обтягуючій живіт і стегна. Таке вбрання не в найвигіднішому ракурсі продемонструвало фігуру співачки і бізнесвумен, а тому її відразу ж запідозрили у вагітності.

Такі чутки поспішила спростувати сама співачка, відповівши в Instagram однієї з шанувальниць. Так, Ріанна на питання про бейбі-шауер, відповіла в жартівливій манері: "Ти не прийшла на перші десять свят! А взагалі, мені щороку приписують по вагітності".

Але з новим виходом у світ суперечки про вагітність зірки розгорілися з новою силою. Цього разу папараці застали Ріанну і її бойфренда A$AP Rocky під час шопінгу в Нью-Йорку. Співачка одягла об'ємний спортивний костюм чорного кольору, який повністю приховував фігуру, а зверху чорну стьобану куртку. Здавалося, Ріанна не бажає більше привертати уваги до своєї фігури.

Вона була у відмінному настрої і в задоволенням фотографувалася з шанувальниками на вулиці. Після цих знімків співачка знову опинилася в центрі уваги. У мережі пару вже називають не інакше як "матуся і татусь".

Ріанна і A$AP Rocky (фото: instagram.com/badgalriri)