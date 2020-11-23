Затьмарила всіх учасниць: Тіна Кароль вперше за 15 років станцювала на "Танцях з зірками"

Тіна Кароль вийшла на паркет "Танців з зірками" і перетанцювала інших півфіналісток

Ведуча "Танців з зірками" Тіна Кароль вперше за 15 років виступила на паркеті шоу в якості танцівниці. Співачка, на думку фанів проекту затьмарила всіх і перетанцювала навіть тих учасниць, які тренуються по два місяці.

Тіна Кароль виступила в тріо з парою Юлія Саніна і Діма Жук. Вони виконали страсну румбу під відому композицію Lady in red.

Першу частину номера Діма кружляв Юлію, а потім до танцівника приєдналася Тіна. Партнер закружляв її в чуттєвому танці з повітряними підтримками.

Тіна Кароль виступила з Юлією Саніною і Дімою Жуком (відео: YouTube/Танці з зірками)

Шанувальники у захваті і навіть легкому шоці від талантів Тіни Кароль на паркеті. Під відео з номером безліч захоплених коментарів:

"Мені здається, тут Тіна Кароль затьмарила всіх!

Якісь небесні створення спустилися на землю... Я в шоці.

У Юлі з Тіною дійсно якась магічна хімія. Прекрасний номер.

Сказати, що Тіна танцювала на паркеті - це нічого не сказати. Ось вона Богиня і дочка всіх богів. Звичайно перемоги - Саніній! Вона обрана Богинею!

Тіна затьмарила всіх! Навіть учасників, які тут стирчать 2 місяці... За тиждень підготовки... Диво-жінка".

Нагадаємо, що за результатами півфіналу, що відбувся 22 листопада, проект не покинула жодна пара. Таким чином у суперфіналі будуть боротися за звання переможця "Танців з зірками" Надія Мейхер і Кирило Васюк, Санта Дімопулос і Макс Леонов, Юлія Саніна і Діма Жук.

Раніше ми писали, що півфіналістка "Танців", фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна зробила відверту заяву.