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Завалили хлопця: виліт "Холостяка" з "Танців з зірками" спровокував скандал

Новость на русском → Понеділок 16 листопада 2020 15:40
Завалили хлопця: виліт "Холостяка" з "Танців з зірками" спровокував скандал Аделіна Делі, Катерина Кухар та Сергій Мельник (фото: 1plus1.ua)
Автор: Світлана Мащенко

"Танці з зірками" визначилися з півфіналістами, але багатьом українським глядачам це не сподобалося

"Танці з зірками" розкритикували за виліт з чвертьфіналу футболіста і екс-учасника "Холостяка" Сергія Мельника. Обурення українців у мережі викликав спільний номер Сергія, його партнерки Аделіни Делі і прими балерини Катерини Кухар.

Найсуворіша суддя проекту допомогла парі поставити балет, де вона сама стала головною героїнею, на другому плані опинилася Аделіна Делі, а Сергія, на думку глядачів, просто засунули на третій план. Мельник, по суті займався лише підтримкою своїх партнерок, ніяк не проявивши себе.

Українці розкритикували постановників за такий номер, в якому Сергію абсолютно не дали потанцювати.

Сергій Мельник, Аделіна Делі і Катерина Кухар, балет (відео: YouTube/Танці з зірками)

В коментарях українці обурюються через такий провальний для екс-"Холостяка" номер.

  • "Мда... Некрасиво Кухар подставила Мельника. Он мог потанцевать, если бы с Ямой его поставили или с Чапкисом даже, а тут... Катю поносил. Носите ее королевну... Такое. Он классный, это нечесно.
  • Да, завалили хлопця. Вся його роль - перенесення партнерш з одного боку паркету до іншого.
  • Что это за ужас? Соло для Кухар. Поносил на руках. Одну и другую. Полная глупость.
  • Одну обслужил, вторую. Катя высветила только себя. А где ж танец Сергея?
  • Я конечно в балете не сильна, но мужчина ж тоже должен танцевать...? Не только носить дам..." - висловлюють обурення глядачі.

Зазначимо, що Надію Мейхер українські глядачі розкритикували за зайву вульгарність на "Танцях з зірками".

Також Оля Полякова допустила прикрий ляп на "Танцях з зірками", після чого їй довелося довго викручуватися, показуючи "свої сіті".

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