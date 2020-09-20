Завалили подарунками: Alyona Alyona купається в чоловічій увазі після участі в "Танцях з зірками"

Реперша зізналася, що отримує багато приємних відгуків та подарунків

Популярна українська рэперша Alyona Alyona здивувала багатьох своїм рішенням взяти участь у шоу "Танці з зірками". У парі з Юрієм Гуричем вона вражає новими танцювальними навичками на паркеті і спокійно реагує на критику. Виконавиця зізналася в інтерв'ю "Світському життю", що після кількох ефірів проекту увага чоловіків до неї помітно зросла.

Артистка відзначила, що це може бути пов'язано з її не зовсім звичним образом на паркеті - адже там вона завжди нафарбована і в спокусливих сукнях з глибоким декольте. Шанувальники залишають їй схвальні відгуки і завалюють подарунками.

"Коментарів стало разів в чотири або п'ять більше! Скажу, що просто приїхала сюди з пошти відразу! Подаруночки забирала", - поділилася задоволена Альона.

Alyona Alyona і Юрій Гурич (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Крім того, виконавиця розповіла, які відгуки отримувала від фанатів після того, як заявила про участь у шоу.

"Частина слухачів, які там трушні репери говорили: "Репери не ходять на такий проект". А я кажу: "Ну, друзі, я вже може трохи більше, ніж реперша. Я не тільки читаю, я кажу про якісь соціальні, духовні питання. І проект "Танці" мені супер сильно допоможе заговорити на всю Україну про те, що так, моя вага 115 кілограмів і я танцюю. Ви можете так само", - поділилася зірка.

Крім того, Alyona Alyona згадала, як вибирала партнера по шоу. Виявляється, у неї був лише один критерій — борода.

"У Юри найбільша! Юра — бородач, я побачила цей погляд, брови й борода — ну все, це моє. Не віддам", - зазначила артистка.

Нагадаємо, що згідно з прогнозами букмекерів, Alyona Alyona є однією з кандидаток на виліт з 4-го ефіру шоу "Танці з зірками". Також великі шанси покинути проект у Арама Арзуманяна і Сергія Танчинця.

Також повідомлялося, що Alyona Alyona в прозорому халатику вразила пікантним фото в нижній білизні.