Завідомо провальний проект: Наталія Могилевська зробила несподівану заяву про фемінізм

Публікацію вона супроводила ефектним фото, зробленим на набережній. Наталя позує в чорній майці, широких джинсах і шкіряному плащі.

Наталія Могилевська поділилася своєю думкою про фемінізм (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

45-річна виконавиця зазначила, що жінки лише на початку минулого століття почали домагатися рівноправності з чоловіками - однак, на її думку, вони роблять це неправильно.

"Останні кілька тисячоліть ми жили в світі, яким правили чоловіки. Права жінок були придушені, вони не мали документів, не були самостійні і не приймали рішень в житті суспільства. На початку минулого століття жінкам вдалося домогтися рівноправності, але цікаво, що, домагаючись рівності, жінки замість того, щоб розкрити і проявити силу, цінність і незамінність своїх природних якостей, зробили це за чоловічим принципом, домагаючись чисто чоловічих цінностей, благ і привілеїв. Жінки почали будувати кар'єру, керувати, носити штани, курити і брудно лаятися. Ну і, звичайно, голосувати і займатися політикою", - написала Наталя.

Далі зірка і зовсім заявила, що жінка ніколи не зможе стати чоловіком і безглуздо намагатися це зробити.



"Жінки стали змагатися з чоловіками в тому, як бути чоловіком!!! Це свідомо провальний проект. Жінка завжди буде недочоловіком, і це принесе гіркоту і розчарування в кінці кінців. Як казав Станіславський: "бути, а не здаватися!" Безглуздо витрачати життя на розвиток того, що не є твоїм основним потенціалом", - вважає співачка.

Могилевська додала, що і сама все життя працювала над реалізацією своїх творчих талантів замість найголовнішого - бути Жінкою.



"Я подумала: треба ж, як дивно, що я, яка все життя вважала найважливішим завданням реалізовувати таланти і розвивати сильні сторони, свій головний і перший талант — бути Жінкою, — даний за фактом народження і проявлений точно до того, як я почала не те що співати, а ходити або дихати, саме його чомусь не розвивала. Ну правда, це ж очевидно! Та там же цілі склади скарбів можуть бути, про які я навіть не підозрюю", - підсумувала артистка.