Завидна наречена з багатодітної сім'ї: ця дівчина стала "Міс Україна Всесвіт 2020"

Титул "Міс Україна Всесвіт" 2020 отримала Єлизавета Ястремська, якій минулого року вручили звання віцеміс. На жаль, в цьому році пандемія коронавірусу не дала можливості провести повноцінний конкурс і помилуватися на найкрасивіших жінок країни.

Тому організатори прийняли рішення нагородити титулом 27-річну модель, киянку Єлизавету Ястремську. Що відомо про дівчину, фото і відео - далі у матеріалі.

Вона має великий досвід участі у конкурсах краси. Зокрема, вона змогла здобути перемогу в міжнародному конкурсі The Queen of Eurasia 2019. Крім того, Ліза є дизайнером, маючи власний бренд вечірніх суконь і купальних костюмів.

Анастасія Субота (переможниця 2019 року) та Єлизавета Ястремська

"Сказати, що я неймовірно щаслива - нічого не сказати! Про титул "Міс Україна Всесвіт" я мріяла з дитинства, робила кілька спроб досягти цієї мрії. У 2016 році я пройшла у фінал конкурсу, але з особистих причин не змогла взяти участь. Минулого року я знову пройшла в фінал, посіла друге місце і отримала титул "I Віце-Міс Україна Всесвіт"-2019. А в цьому році доля розпорядилася чарівним чином і я отримала титул, про який мріяла все життя", - розповідає Єлизавета.

А ось на конкурс "Міс Всесвіт" 2020 дівчина ймовірно відправиться в першій половині 2021 року.

Єлизавета Ястремська (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Ястремська народилася в багатодітній родині - у неї два брати і сестра. Володіє англійською і французькою мовами, вивчає німецьку. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом і маркетинг". Захоплювалася візажем, а також закінчила школу телеведучих. Дівчина працює моделлю і встигла побувати на сторінках багатьох відомих журналів.

Ліза також навчалася у Франції, після чого захистила наукову роботу у Малій академії наук з історії французької мови. Вона брала участь у Міжнародному конгресі в Польщі з питань расизму та антисемітизму.

У 2016 році Єлизавета увійшла в перелік "завидних наречених" однойменного глянсового проєкту " Завидні наречені літо/осінь 2016.

Єлизавета Ястремська вважається завидною нареченою

"Я корінна киянка, народилася в багатодітній сім'ї. У мами з татом нас четверо. Наша сім'я отримала титул "Сім'я року" в 2008 році від Печерського району міста Києва, бо всі діти в нашій сім'ї дуже розвинені, у всіх є досягнення у навчанні та спорті", - розповідала в одному з інтерв'ю красуня.

У дитинстві вона мріяла бути успішною, домогтися успіхів у моделінгу, стати телеведучою.

Єлизавета Ястремська (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Дівчина любить читати, захоплюється книгами по саморозвитку, філософською літературою.

"Мої улюблені книги "Магія" Ронди Берн. Люблю читати Петрарку, Омар Хайяма. Мені сподобалася книга "Монах, який продав свій Феррарі". Ця книга одна з найкращих по саморозвитку, духовному зростанню, шляху до успіху", - говорить вона.

Дівчина каже, що багато часу приділяє розвитку свого бренду і мріє відкрити шоу-руми в різних куточках світу.

Єлизавета Ястремська

Але на цьому таланти Лізи не закінчуються. Вона зізналася, що любить готувати. І її коронною стравою є український борщ.

А ось у чоловіках найбільше цінує добре серце, розум, позитивне ставлення до життя, почуття гумору і вміння себе подати. Крім того, ідеальний чоловік для Єлизавети повинен бути щедрим, працьовитим, а також доглянутим, спортивним і вести здоровий спосіб життя.

Титул "Міс Україна Всесвіт" 2020 отримала Єлизавета Ястремська

Нагадаємо, що титул "Міс Україна Всесвіт" у 2019 році отримала Анастасія Субота. Але, на жаль, на конкурсі "Міс Всесвіт" дівчина не змогла увійти в топ-20.