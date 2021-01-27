Не скаржився ніколи: важкохворий Сергій Бабкін зізнався, як дізнався про складний діагноз

Сергій Бабкін, який недавно зізнався, що страждає від рідкісну офтальмологічну хворобу, розповів, як дізнався про свій невтішний діагноз.

Так, музикант згадав, що брав участь в одному з розважальних шоу - "Хто зверху?". У рамках програми був конкурс, за правилами якого чоловік і жінка повинні були "передивитися" один одного. Бабкін здобув перемогу, але відчув, що очі почали боліти. У той момент він списав тривожний симптом на відчутне напруження, повідомляє "КП" в Україні".

"Далі все ніби нормально, а через кілька днів, не знаю навіть чому, взяв шампунь у ванній і спробував прочитати етикетку. Там, як ви знаєте, дуже дрібний шрифт. І тут розумію, що не можу прочитати — нічого не бачу. А я на зір ніколи не скаржився. Бачив дуже далеко, читав дуже дрібні літери", - згадує артист.

Сергій ніколи не скаржився на зір, тому діагноз лікаря його здивував (фото: instagram.com/babkin_official)

Через деякий час Сергій вирішив щось прочитати в телефоні, але йому шрифт здався дуже дрібним. Музикант вирішив сходити до лікаря і провести повне обстеження зору, але його планам завадив коронавірус – вони з дружиною Сніжаною злягли будвдома. Потім візит до медиків затягнувся через карантин. Звичайно ж, музикант все ж потрапив до профільного спеціаліста, але той приголомшив його невтішною новиною.

Лікр зазначив, що ситуація критична і вкрай серйозна. "По-науковому я чув від нього такі штуки: увеіт задньої стінки ока, ексудативне відшарування сітківки", – уточнив Бабкін.

Що саме спровокувало недуга, Сергій не знає, але йому повідомили, що з коронавірусом його діагноз не пов'язаний. Прооперуватися саме в Австрії артистові порадив лікар. У рідній Україні умов для складного хірургічного втручання, на жаль, немає.

Сергій чесно розповів, як дізнався про свій страшний діагноз (фото: instagram.com/babkin_official)

"В Україні є одна клініка, не буду називати, але вона в такому стані, що мені не рекомендували їхати туди. І ніби як в Україні потрібна нам апаратура є. Але вона працює у зв'язці з ліками, яких в Україні немає. Термін дії реєстраційного посвідчення на ці ліки закінчився два роки тому. Тому апарат є, лікарня, нехай і убита, є, але не можна проводити такі операції", - поскаржився на проблеми у сфері українському медицини музикант.

Серегію і його дружині, яка весь цей час підтримує коханого, не залишається нічого іншого, як чекати вильоту у Вену, а сама операція в австрійській клініці заплановано на 5 лютого. Музикант не втрачає оптимізм і дякує шанувальникам і колегам за підтримку.