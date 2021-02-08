Спекотно! Дорофєєва в одній білизні спокусила відвертим постільною фотосетом
Надя Дорофєєва кружляє голову шанувальників своїми пікантними образами та навіть домашні фотосети виходять особливо спокусливими і навіть відвертими. Співачка влаштувала фотосесію в домашній обстановці в білизні і показала всі достоїнства своєї стрункої фігури шанувальникам.
Серія відвертих кадрів з'явилася в Instagram зірки. Надя заклично позує на ліжку в білій майці і трусиках-шортиках. На ній також білі шкарпетки і кеди. Вона спокусливо дивиться в об'єктив. Також співачка поблизу показала пружні сідниці і ідеально плоский животик.
Шанувальники артистки не змогли встояти перед відвертими кадрами з участю Наді. Фото оцінили Ірина Горова та Олексій Дурнєв. Шанувальники запідозрили, що автором жарких кадрів став чоловік співачки Володимир Данес.
Надя в білизна позувала для гарячого фотосету (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
- Яка ти красива
- Води терміново мені, тут стає вері HOT!
- Кайф
- Уф, жаришка
- Найкрасивіша співачка України
- Шикарна
- Так ніжно і в той же час гаряче
- Просто очей не відірвати
- Дорофєєва завжди горить
- Надя, як Дантес сидить спокійно, коли ти так граціозно лежиш?
- Ваай, з розуму сходжу від цих фото, такі атмосферні
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва згадала про неприємному випадку, події на Балі. Під час відпустки з чоловіком Влодимиром Дантесом і друзями в спальню до парі заповзла змія. Співачка описала яскраву реакцію на появу присмыкающегося в кімнаті.