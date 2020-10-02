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Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!

Новость на русском → П'ятниця 02 жовтня 2020 19:00
Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили! Олена Філонова вражає українців яскравими фото (instagram.com/efilonova)
Автор: Дмитрий Войналович, Ольга Турчанікова

Олена Філонова регулярно публікує пікантні фото в своєму Instagram

Телеведуча і блогер Олена Філонова відома українським глядачам, в першу чергу, за проєктом "Ревізор". Як б'юті-експерт, вона пройшлася по численних салонах краси, перукарнях та косметологічних студіях, щоб перевірити їхню роботу і розповісти шанувальникам програми всю правду. У підсумку 36-річна ведуча так захопилася темою краси, що стала вивчати цю тему і ділитися інсайтами вже на своїй сторінці в Instagram.

Треба зазначити, теми любові до себе і свого тіла Філонова часто супроводжує відвертими фото в купальниках і провокаційних нарядах. Таким чином, знаменитість прагне підкреслити: жіноча краса настільки багатогранна, що не потрібно сліпо слідувати нав'язаним стандартам. Приклад тому - гарячі фото, якими регулярно поповнюється блог Філонової.

Не менш багатогранна і сфера інтересів української знаменитості. Днями соціально активна і повна сил зірка мережі шокувала шанувальників несподіваною новиною. Олена висунула свою кандидатуру на пост мера Києва. Ну, подивимося, що з цього вийде. А поки милуємося відвертими образами однією з найактивніших і найвідоміших телезірок України.

Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!Спекотні фото кандидатки в мери Києва: такою апетитною ви її не бачили!

Олена Філонова показує апетитні форми на фото в Instagram (instagram.com/efilonova)

Дивіться відверті фото нареченої фаворита "Танців з зірками" Тараса Цимбалюка.

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