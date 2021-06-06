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Чекали один одного багато років: TAYANNA розсекретила коханого і здивувала їх історією знайомства

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Неділя 06 червня 2021 11:05
Чекали один одного багато років: TAYANNA розсекретила коханого і здивувала їх історією знайомства TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Автор: Lite

36-річна TAYANNA (Тетяна Решетняк) нещодавно зізналася, що дуже мріє про весілля, білу сукню, красиве торжество і поповнення в родині! Співачка зізналася, що, як ніколи, готова піти під вінець, адже красивого одруження у неї так ніколи і не було! До слова, тоді про наявність чоловіка поруч артистка делікатного промовчала, лише розлого розмірковуючи про особливий день в житті кожної дівчини. А тепер зізналася - наречений теж є!

Так, у програмі "Світське життя"співачка розповіла, що більше не самотня і у неї є бойфренд на ім'я Олександр.

Пара встигла з'їздити на Балі, а ось знайомство закоханих відбулося в ... соцмережі!

"Так вийшло, що ми просто з ним познайомилися через Instagram, а потім побачилися, і це така дуже доленосна зустріч, після якої ми зрозуміли, що ми напевно чекали один одного дуже багато років", — зізналася Тетяна.

Відносини у молодих людей серйозні, але про весілля поки мова не йде. Втім, Олександр вже зміг підкорити серце сина артистки - Даніеля і навіть подружився з хлопчиком. Чоловік вибрав делікатну тактику і особливий підхід.

"Олександр дуже мудрий чоловік і він не поспішає входити в сім'ю з головою, налягати на сина якимось там своєю увагою. Він каже, що всьому свій час, вони знайомі. Даніель знає все, він його дуже поважає, любить, і, в принципі, у них дуже класні і дружні стосунки", - поділилася TAYANNA.

Нагадаємо, що раніше TAYANNA зробила зізнання про стосунки з колишнім - батьком її єдиного сина і коханим Ані Лорак, Єгором Глібом.

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