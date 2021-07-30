Чекаєте малюка? Танцюючі щасливі Потап і Каменських заінтригували мережу

Потап і Настя Каменських зізнаються – вони мріють про поповнення в родині. Репер проговорилася, що хоче ще 4-х дітей , щоб відчувати себе справжній багатодітним батьком. Та й Настя зазначає, що вже повністю готова стати мамою. Періодично співачці приписують цікаве положення, але здогадки шанувальників не підтверджуються. Так, парочка змусила фанів знову пліткувати про поповнення в зірковій родині.

У кадрі - танцюючі Потап і Настя. На співачці верх від улюбленого купальника з анімалістичним принтом і зручні білі шорти із завищеною талією. Пара повторює нехитрі рухи під ритмічну мелодію треку.

Але інтерес шанувальників викликало не стільки відео, скільки підпис до нього. "Завтра у нас велика подія. Як думаєш, яка!?" - поцікавилася співачка.

Шанувальники тут же масово зробили припущення, що Настя чекає малюка, і пара готова повідомити про це привселюдно, а також, можливо, навіть влаштувати гендерну вечірку. Серед варіантів була чергова річниця знаменної для пари події, а також вихід нової дуетної пісні.