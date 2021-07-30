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Чекаєте малюка? Танцюючі щасливі Потап і Каменських заінтригували мережу

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П'ятниця 30 липня 2021 14:39
Чекаєте малюка? Танцюючі щасливі Потап і Каменських заінтригували мережу Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Потап і Настя Каменських зізнаються – вони мріють про поповнення в родині. Репер проговорилася, що хоче ще 4-х дітей, щоб відчувати себе справжній багатодітним батьком. Та й Настя зазначає, що вже повністю готова стати мамою. Періодично співачці приписують цікаве положення, але здогадки шанувальників не підтверджуються. Так, парочка змусила фанів знову пліткувати про поповнення в зірковій родині.

Співачка опублікувала в Instagram кумедне танцювальне відео у форматі TikTok.

У кадрі - танцюючі Потап і Настя. На співачці верх від улюбленого купальника з анімалістичним принтом і зручні білі шорти із завищеною талією. Пара повторює нехитрі рухи під ритмічну мелодію треку.

Але інтерес шанувальників викликало не стільки відео, скільки підпис до нього. "Завтра у нас велика подія. Як думаєш, яка!?" - поцікавилася співачка.

Шанувальники тут же масово зробили припущення, що Настя чекає малюка, і пара готова повідомити про це привселюдно, а також, можливо, навіть влаштувати гендерну вечірку. Серед варіантів була чергова річниця знаменної для пари події, а також вихід нової дуетної пісні.

  • Настя вагітна
  • У вас буде малюка?
  • Дізнаєтеся стать дитини?
  • Настя, ти не вагітна? Якщо так, то це чудово
  • Нова пісня від Потапа і Насті
  • Річниця
  • Повертається дует Потап і Настя

Нагадаємо, що раніше Каменських розбурхала мережу фото в пікантному білизняному комплекті на балконі будинку.

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