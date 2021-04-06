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Залізний прес і нескінченні ноги: Кендалл Дженнер в "невидимому" бікіні підірвала мережу

Новость на русском → США, Вівторок 06 квітня 2021 22:28
Залізний прес і нескінченні ноги: Кендалл Дженнер в "невидимому" бікіні підірвала мережу Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер, яка днями демонструвала, з чим носити трендове плаття міді у вікторіанському стилі, вирішила нагадати всім про свою ідеальну форму.

Модель запостила кілька відвертих фото в улюбленому всіма сестрами Карадашьян-Дженнер "невидимому" бікіні.

Кендалл позує на терасі розкішного будинку родини, біля басейну. Мокре волосся вона зібрала на потилиці за допомогою знову модного і звичного всім з дитинства "крабика". Образ супермоделі доповнили окуляри, а також ковбойські чоботи.

Залізний прес і нескінченні ноги: Кендалл Дженнер в &quot;невидимому&quot; бікіні підірвала мережуЗалізний прес і нескінченні ноги: Кендалл Дженнер в &quot;невидимому&quot; бікіні підірвала мережуЗалізний прес і нескінченні ноги: Кендалл Дженнер в &quot;невидимому&quot; бікіні підірвала мережуКендалл Дженнер обожнює відверті купальники (фото: instagram.com/kendalljenner)

Купальник, який створив ефект оголеного тіла, допоміг показати, в якій чудовій формі перебуває 25-річна красуня. Залізний прес, стрункі ноги і розкішні стегна просто звели фанатів з розуму.

"Ідеал", "Просто вогонь", "Як же гаряче!", "Припини це!", "Ці чоботи - просто божевілля", "Є тут хто-небудь, щоб допомогти мені?", "Така гарна, я не можу", - такі компліменти летять на сторінку Кендалл вже кілька годин.

Раніше дівчина, до речі, показала, що настільки бездоганна фігура - результат регулярних тренувань. Беремо приклад!

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