Дружина DZIDZIO висловилася про розлучення з артистом: "я відчуваю полегшення"

DZIDZIO (Михайло Хома) і його дружина співачка SLAVIA (Ярослава Хома) розлучаються після 20 років відносин. Нещодавно артист зізнався, що вони вже 9 місяців не живуть разом. Його дружина ж відверто розповіла про причини розставання і про те, що вона відчуває зараз.

В інтерв'ю "КП в Україні" Слава поділилася, що це рішення було дуже непростим для неї, проте зараз вона відчуває полегшення і готова почати нове життя.

За словами дівчини, їх розрив був поступовим, проте в підсумку обидва зрозуміли, що краще все ж розлучитися.

"Наше розставання проходило плавно. І - усвідомлено. Спочатку ми вирішили роз'їхатися. Роз'їхалися, пожили окремо і зрозуміли, що все-таки найкращим рішенням буде розлучитися і залишитися в хороших відносинах. Ми стільки років разом прожили, що залишаємося рідними і близькими людьми", - зазначила SLAVIA.

Пара намагалася врятувати шлюб і навіть сходила до психолога, але це не допомогло.

"Ми один-єдиний раз були у психолога. Але якось не туди була ця дорога. Думаю, я сама собі кращий психолог. Я багато років копалася в собі, розбиралася, і мені здається, у кожної людини є своє особисте відчуття, як їй жити. Тому краще, ніж я сама, мене ніхто точно не знає. І ніхто не допоможе мені краще, ніж я сама. Так що наш єдиний з Михайлом візит до психолога не дав ніяких результатів. Я за те, щоб спробувати все, що можливо, щоб зберегти все, що можливо, до останнього. І я перепробувала всі варіанти. Але в підсумку прийшли до висновку, що все-таки кращий варіант в даному випадку – це розлучення", - поділилася дружина артиста.

DZIDZIO і SLAVIA ходили до психолога в спробах врятувати свій шлюб (instagram. com. slavia_official)

Вона додала, що їх розлученню посприяла її творча кар'єра і публічність - DZIDZIO не підтримав дружину в цьому прагненні. Вона ж не відчувала себе щасливою і хотіла реалізуватися.

"Але я по-іншому не могла вчинити. Я втрачала себе і була нещаслива. Але якось так склалося життя, що мені допомогли зняти перший кліп. Звичайно, морально було важко. Михайло - сильна людина, і я відчувала, що на мене тиснуть. Мені було складно, боляче, що він мене не зрозумів, не підтримав. Тільки сказав: все, я втратив сім'ю, ти пішла робити кар'єру. Я толком навіть не зрозуміла, про що він. Я підтримувала його багато років, теж сподівалася на якесь розуміння і підтримку з його боку, але цього не сталося. Він якось сприйняв все по-іншому, у нього своє бачення ситуації, а у мене – своє", - розповіла співачка.

Зараз вона вже дещо пережила цю ситуацію і навіть відчуває полегшення, а образ на колишнього чоловіка не тримає.

"Зараз якраз готуємо документи. Заяву подали, але не всі документи оформили правильно і потрібно дещо переробити. Цим займається адвокат Михайла. Але тепер я відчуваю легкість, полегшення. Я ніби вдихнула свіжого повітря. У мене немає ніяких образ, у мене тільки подяка. Вважаю, що це найкращий чоловік, який міг бути в той період мого життя", - зазначила SLAVIA.

Співачка SLAVIA відчуває легкість після розлучення з чоловіком (instagram. com. slavia_official)