Дружина Комарова зізналася, що стала жертвою аферистів: "це пекло закінчилося"

Дружина Дмитра Комарова, Олександра Кучеренка нещодавно влаштувала коханому сюрприз з особливого приводу -у телемандрівника був день народження, який пара відзначила в Одесі. Ведуча презентувала коханому особливий подарунок - оригінальний торт у вигляді Земної кулі, по якій крокує «міні-Дмитро» з рюкзаком. Олександра якось зізналася, що поруч з коханим вона відчуває себе захищено - їй комфортно і нічого не страшно. До слова, в житті у ведучої був неприємний епізод, який змусив її неабияк понервувати і турбуватися за свою безпеку.

В InstaStories вона розповіла, як її дошкуляли телефонні аферисти.

Олександра супроводила історію з життя ефектним фото, на якому позує в капелюшку і білосніжній футболці біля таксофона з телефонною трубкою в руках.

"Вам, напевно, теж хоч раз у житті доводилося стикатися з шахрайством по телефону або нав'язливими дзвінками незнайомців? У мене був період, коли мені постійно надзвонював якийсь чоловік з особистими проханнями, потім ще й з погрозами. Це пекло закінчилося, тільки коли вдалося встановити його особу за номерами телефону", - поділилася Олександра.

Олександра Кучеренко жила в страху через аферистів (фото: instagram.com/aakucherenko)

Тоді дівчина звернулася в детективне агентство, де їй допомогли вирішити проблему.