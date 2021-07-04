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Дружина Комарова захопила смачним сезонним пирогом: чоловік не встояв

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Неділя 04 липня 2021 17:49
Дружина Комарова захопила смачним сезонним пирогом: чоловік не встояв Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Ольвія Агаркова

Дружина Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко, не тільки розумниця і красуня, але ще і чудова господиня. До речі, телепутешественник пишається талантами дружини. До слова, власноруч приготований Олександрою сніданок став першим фото їжі в Instagram Комарова. Тепер же ведуча побалувала чоловіка сезонним блюдом-пирогом з чорницею.

На сторінці в Instagram Олександра показала фото з ласощами в руках і не забула поділитися простим рецептом.

"Літо варто любити хоча б тому, що це найсмачніший сезон! Я, наприклад, завжди з нетерпінням чекаю час, коли можна цілими днями наминати улюблені фрукти і ягоди. Це ж просто джерело вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів, одним словом - здоров'я на цілий рік", - розповіла про корисні властивості сезонних продуктів Олександра.

Вона уточнила, що днями чоловік привіз додому кошик смачної чорниці прямо з лісів Волині. Ведуча вирішила спекти з ягід пиріг. Причому, це був її кулінарний дебют.

"Вийшли справжні ласощі літнього вихідного - особливо, якщо до ще теплого шматочка пирога додати морозиво", - поділилася смачним секретом вона.

Також Олександра публікувала простий рецепт і запропонувала приготувати по ньому найбільш літні ласощі.

"Дуже смачно", - запевнив підписників дружини в коментарях Дмитро.

Нагадаємо, що раніше Олександра Кучеренко зізналася, що стала жертвою аферистів. Її шантажували і їй погрожували про телефону - довелося вдатися до сторонньої допомоги і звернутися до детектива.

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