Дружина Ями в річницю весілля згадали про інцидент на торжестві: розсік лоб об багажник

Влад і Ліліана - одна з міцних і люблячих пар українського шоу-бізнесу. У них підростає син Леон, якого подружжя довго ховало, а хореограф не приховує, що мріє ще про одну дитину. Днями закохані відзначили мідне весілля - 7-річчя шлюбу. Так, 21 вересня 2014 року пара розписалася і узаконила свої стосунки.

Хореограф і його дружина поділилися в Instagram кумедними і пам'ятними весільними фото і згадали знаковий день, який змінив їх життя назавжди.

Закохані вирушили відзначати мідне весілля в Одесі, а Влад тим часом згадав, як це було 7 років тому.

"Плакали всі ... І все-від щастя... Це кращі 7 років мого життя... Пишу і сльози навертаються... Спасибі, Ліліана, за те, що робиш мене щасливим кожен день! А якби повернути час назад... зробив би пропозицію раніше... а втім ... Люблю", - залишив зворушливе зізнання для дружини хореограф.

Влад Яма показав архівні весільні фото на річницю (фото: instagram.com/vladyama_official)

Його дружина в боргу не залишилася і поділилася деякими деталями весільного торжества, а також розповіла про те, що на святі трапилася НП з Владом.

"Здається, що це було вчора. Пам'ятаю цей день. Цей сильний дощ і бурю (хоча я собі уявляла сонячний день), як ти розсік собі лоб об багажник. Ну ви зрозуміли, день був незабутнім і неповторним. Спасибі, коханий, за все! Люблю... " - залишила трепетне зізнання для другої половинки Ліліана. "Кохаю", - відповів їй Влад.

Лілана поділилася пам'ятним кадром з весілля (фото: instagram.com/liliya_yama)

До слова, на річницю Влад приготував для дружини сюрприз - разом з сином він посадив їх в машину і повіз в невідомому напрямку. "Ранок почався зі збору валіз. І кудись ми їдемо", - вела репортаж з машини дружина хореографа.

Зіркова сім'я опинилася в Одесі, але Влад вирішив закрити Ліліані очі, ведучи її по коридору готелю.

"Обожнюю робити сюрпризи. Але вона взагалі не в курсі", - повідомив він. Виявилося, що хореограф зняв номер з видом на море. "Вау, я в шоці. Невже ми будемо так близько до моря спати. Яка краса. Я не можу!" - захопилася дівчина.

Влад Яма здивував дружину на 7-ту річницю весілля (фото: instagram.com/vladyama_official)