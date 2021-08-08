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Дружина Павлика показала фігуру в купальнику через 2 місяці після пологів

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Неділя 08 серпня 2021 14:19
Дружина Павлика показала фігуру в купальнику через 2 місяці після пологів Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Дружина і концертний директор Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка в червні вперше стала мамою, продемонструвала фігуру через 2 місяці після пологів.

У своєму Instagram 27-річна обраниця співака опублікувала яскравий фотоколаж, на якому вона зображена в купальнику.

На знімках, зроблених в Карпатах, Катерина позує в басейні з видом на гори в цілісному синьому купальнику. Молода мама явно насолоджувалася релаксом у воді.

Дружина Павлика показала фігуру в купальнику через 2 місяці після пологівДружина Павлика показала фігуру в купальнику через 2 місяці після пологів

Катерина Репяхова показала, як схудла після народження сина (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова також вирішила поцікавитисяу підписників, звідки вони дізналися про неї.

"Побачила у блогера пост, де вона запитала у підписників, як вони дізналися про неї! І теж захотілося вас таке запитати. Хоча розумію, що більшість напише "жовта преса". За що їй спасибі! Так от, розкажіть, звідки? Який блогер? P. S. А які фото залишилися у мене в архіві. Краще гір можуть бути тільки гори", - підписала кадри Катя.

У коментарях користувачі мережі пишуть, що почули про Репяхову через скандал Павлика з колишньою дружиною або ж хотіли подивитися на його нову кохану, та так і залишилися. Хтось дізнався про неї від блогерів, через її боротьбу з циститом, а також з сюжетів на телебаченні і новинних статей. Також чимало людей підписалися на дівчину після народження дитини - вона детально розповідала про пологовий будинок, самі пологи і перші тижні життя з малюком, якого назвали Михайлом.

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павлика розкрила правду про сімейну поїздку на Закарпаття з місячним сином.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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