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Дружина Павліка показала сміливе вагітне фото в сітчастому боді: не хотілося виставляти

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Середа 28 липня 2021 09:47
Дружина Павліка показала сміливе вагітне фото в сітчастому боді: не хотілося виставляти Катерина Репяхова та Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)
Автор: RBC.UA

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова нещодавно повернулася з 1,5 місячним сином з його першої подорожі - молода мама з чоловіком і бабусею маленького Міші вирушила на Закарпаття, де у співака був запланований ряд виступів. Вона насолоджувалася чистим повітрям, мальовничими краєвидами та місцевою кухнею. Правда, синочок не давав Катерині виспатися, але на допомогу завжди приходила її турботлива мама, та й тато малюка старався як можна більше часу проводити з Мішею.

По поверненню до Києва, дружина артиста зважилася опублікувати досить відверте вагітне фото в Instagram.

Катерина позує в сітчастому боді зі стразами і спущеною лінією плечей, під ним – чорна білизна. Її волосся завите в природні локони і дівчина перекинула їх на одну сторону. У вухах – звисаючі сережки з камінням. Вона позує на стільці і тримається за значний животик, злегка посміхаючись.

"Під час вагітності не хотілося виставляти цю фотографію, а зараз, здається, прийшов час. Не вірю, що всередині мене мій Мишко. Сумую за вагітністю, прекрасний період життя. Але зараз все-таки краще", - зізналася дружина Павліка.

Дружина Павліка показала сміливе вагітне фото в сітчастому боді: не хотілося виставляти

Катерина поділилася сміливим вагітним фото (instagram.com/repyahovakate)

Підписникам Катерини фото сподобалося - вони залишили компліменти під постом. "Можна і про сестричку думати", - зазначив один з коментаторів. "Ой, ні. Поки", - відреагувала дружина артиста, натякнувши на те, що в майбутньому не проти знову пізнати радість материнства

  • Дуже оригінально і красиво
  • Прекрасне фото
  • Дуже ніжно
  • Прекрасна, чарівна і в вагітності, і в материнстві
  • ,просто шикарне фото. Вам дуже личить вагітність
  • Така щаслива

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова показала фігуру у купальнику через 1,5 місяці після народження сина.

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