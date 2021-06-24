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Дружина Павліка показала унікальні кадри з виписки з пологового будинку: "ведмедики підкорили всіх"

Новость на русском →
Четвер 24 червня 2021 12:15
Дружина Павліка показала унікальні кадри з виписки з пологового будинку: "ведмедики підкорили всіх" Катерина Репяхова та Віктор Павлік (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Ольвія Агаркова

Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка 15 червня вперше стала мамою і подарувала артисту сина Михайла, з головою поринула в радості і турботи материнства. Протягом всієї вагітності вона ділилася з підписниками в соцмережі своїми відчуттями та емоціями, охоче відповідала на питання і активно вела блог. Тож не дивно, що молодій мамі захотілося в деталях розповісти про пережитий досвід народження малюка, адже він може стати в нагоді майбутнім батькам. Правда, одкровення Катерини викликали хвилю обурення - її звинуватили в хайпі, але дружина Павліка дала відсіч незадоволеним.

Катерина вирішила показати підписникам в Instagram пам'ятні фото з сімейного архіву, на яких натхненна сім'я відображена в момент виписки з пологового будинку.

Так, на знімках позує щасливий Віктор з сином на руках. Також підтримати Катерину приїхала її мама і подруги.

До слова, Віктор, Катерина та її мама, а також подруги позували спеціально прикрашеному з нагоди щасливої події холі – їх зустрічали аніматори в костюмах плюшевих ведмедиків з оберемком повітряних кульок. Також на фото можна побачити медиків, причетних до появи на світ маленького Міші. Молода мама подякувала медперсоналу приватного пологового будинку за "максимально комфортні і затишні пологи".

Дружина Павліка показала унікальні кадри з виписки з пологового будинку: &quot;ведмедики підкорили всіх&quot;

Дружина Павліка показала унікальні кадри з виписки з пологового будинку: &quot;ведмедики підкорили всіх&quot;

Дружина Павліка показала унікальні кадри з виписки з пологового будинку: &quot;ведмедики підкорили всіх&quot;

Дружина Павліка показала унікальні кадри з виписки з пологового будинку: &quot;ведмедики підкорили всіх&quot;

Дружина Павліка показала унікальні кадри з виписки з пологового будинку: &quot;ведмедики підкорили всіх&quot;

Дружина Павліка показала унікальні кадри з виписки з пологового будинку: &quot;ведмедики підкорили всіх&quot;

Катерина показала пам'ятні фото з пологового будинку (instagram.com/repyahovakate)

Фолловери дружини співака ще привітали її зі знаковою для зіркової сім'ї подією і написали чимало теплих слів і побажань.

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова показала фото з родзалу, на яких маленький Міша відображений в перші хвилини життя під час зустрічі з мамою і татом.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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