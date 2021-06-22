Дружина Павлика розповіла про складні пологи та показала фото з родзалу: "почала кричати, що помру"

Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова 15 червня стали батьками маленького Міші . Хлопчик побачив світ в одному з приватних пологових будинків Києва. Після пологів Катерині стало недобре - у неї загострився цистит, але все обійшлося – щаслива мама і малюк вже вдома .

Катерина опублікувала чорно-білі зворушливі фото з родової палати, на яких відображена перша зустріч Міші з його татом і мамою.

Вона зізналася, що найстрашнішим моментом під час пологів для неї стали саме потуги – вони тривали 25 хвилин, але майбутній мамі цей часовий проміжок здався вічністю.

Репяхова розповіла, що через больовий синдром вона практично не реагувала на те, що відбувається навколо.

Катерина показала зворушливі фото з чоловіком з родзалу (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Мені настільки було боляче, що я не відчувала вже переймів. Тільки відчувала, як виходить головка ... Я була вже десь в іншому просторі. Коли лікарі до мене зверталися, Я не з першого разу їх чула", - поділилася своїм досвідом дружина співака.

Майбутня мама знала, що під час пологів важливо слідувати вказівкам акушерки і лікаря, але сконцентруватися на їх словах їй було вкрай складно. У якийсь момент вона перестала кричати і почала правильно дихати – від цього залежало, як швидко Катерина народить.

Катерина поділилася першими фото з синочком (фото: instagram.com/repyahovakate)

О 2.15 у дружина Павліка почалися потуги, лікар запевнила, що до трьох ночі вона стане мамою. "Я почала кричати, що до 3-х я помру. Я намагалася щосили і до 2:40 мені поклали Мишка на груди. Я плакала. Розмовляла з Мишком. Все навколо стало неважливим", - згадала свої безцінні переживання Репхова.

Потім щасливу маму і малюка на 2 години залишили однихудвох. Катерина пильно спостерігала за своїм крихітним і таким беззахисним первістком, а він підняв голову і дуже уважно розглядав свою маму.



"Сказати, що це щастя - не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик і запах Мишка я не забуду ніколи. Мій світ. Мій Всесвіт", - зворушливо закінчила свою розповідь про першу зустріч з сином дружина артиста.