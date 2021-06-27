Дружина Павліка здивувала фігурою після народження малюка: "хтось там переживав"

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова пішла з головою в турботи про свого первістка - синочка Михайла, який з'явився на світ 15 червня . Молода мама поділилась своїм дослідів пологів з підписниками блогу, кількість яких значно зросла після народження крихти.

Через майже 10 днів після пологів дружина співака показала в Instagram Stories свою фігуру після народження малюка і ошелешила стрункими формами, але поскаржилася, що поки не прийшла в колишню форму і звичний одяг з допологового гардеробу (наприклад, джинсові шорти) на неї ще малий.

"Відразу влізти в свої речі ось так запросто не виходить. Ну, нічого, потрібно ще буде попрацювати", - прокоментувала Катерина.

Катерина похвалилася стрункими формами (instagram.com/repyahovakate)

Також дружина Павліка поділилася фото в зручних шортах пісочного відтінку. Катерина зазначила, що підписники частіше бачать її в довгих спідницях і сукнях. Тому вона вирішила показати стрункі ніжки. У такому аутфіті молода мама вирушила на прогулянку з малюком.

"Хтось там переживав, що я завжди в довгих сукнях. Ноги в студію", - з гумором відреагувала Катерина.

Катерина показала, в якому вигляді пішла на прогулянку з сином (instagram.com/repyahovakate)

Також дружина музиканта розчулила повним ніжності кадром чоловіка з сином на руках. Він притиснув малюка до грудей і прикрив очі від теплих почуттів до беззахисної крихітки.

Віктор Павлік допомагає дружині з синочком (instagram.com/repyahovakate)

Молода мама показала зворушливе фото сплячого в коконі-гніздечку синочка, але приховала обличчя малюка. Репяхова уточнила, що поки не вирішила, коли покаже синочка повність. Вона зізналася, що разом з Мішею планує часто подорожувати.

Катерина розчулила знімком сплячого Міші (instagram.com/repyahovakate)