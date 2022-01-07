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Дружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів і розсекретила вагу

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П'ятниця 07 січня 2022 13:28
Дружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів і розсекретила вагу Роман Сасанчин з дружиною Іванною (фото: instagram.com/annavi_i)
Автор: Марина Настевич

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин та його дружина Іванна тиждень тому вперше стали батьками - дівчина подарувала коханому дочку Єлизавету. Молода мама показала, як змінилася її фігура після пологів і розкрила свою нинішню вагу.

Фото в короткому тілесному топі і обтягуючих чорних лосинах Іванка поділилася в своїх Instagram-stories.

На зробленому у ванній знімку видно, що у дівчини ще є животик, проте вона вже схудла на 8 кілограмів після пологів.

Дружина 19-річного Сасанчина зазначила, що зараз вона важить 57 кілограмів.

"65 кілограмів важила перед пологами. До вагітності важила 52 кілограми",
- розповіла Іванна.

Дружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів і розсекретила вагу

Дружина Сасанчина скинула 8 кг через тиждень після пологів (фото: instagram.com/annavi_i)

Також дівчина поділилася теплим сімейним фото на Різдво в компанії чоловіка і його мами. Вони сидять за накритим столом на тлі вбраної ялинки, при цьому всі одягнені в вбрання в національному стилі.

"Христос ся Рождає!!! Славімо його!!! Усім смачної куті, та веселих різдвяних свят!", - написала Іванка.

Дружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів і розсекретила вагу

Роман Сасанчин з дружиною Іванною привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/annavi_i)

Роман же трохи раніше показав кадри з виписки коханої з пологового будинку.

Дружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів і розсекретила вагуДружина Романа Сасанчина показала фігуру після пологів і розсекретила вагуРоман Сасанчин з дружиною Іванною та новонародженою донькою (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Нагадаємо, що Роман і Іванна хоч і давно разом, але розписалася тільки на початку минулого місяця - 2 грудня.

Ми також писали, що Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини. Він хотів підтримати свою кохану, і бути з нею в цей непростий момент. Дівчина не змогла народити сама, тому лікарі зробили кесарів розтин. А через півгодини після цього йому принесли новонароджену дівчинку.

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