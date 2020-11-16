Дружина травмованого на "Танцях з зірками 2020" Ями розповіла про його самопочуття

Ліліана заспокоїла шанувальників чоловіка після його поїздки в лікарню

Влад Яма під час дванадцятого прямого ефіру "Танців з зірками 2020" несподівано отримав травму. Суддя проекту вийшов на паркет разом з парою Юлії Саніної і Дмитра Жука і станцював стильний ф'южн. Після номера тріо ведучий Юрій Горбунов раптово оголосив, що Влад травмувався і відправився в лікарню. Як виявилося пізніше, хореограф пошкодив руку. Влад записав відео для Instastories і звернувся до всіх небайдужих, розповівши про своє самопочуття.

Суддя "Танців з зірками" їде за кермом. Він коротко прокоментував свій стан здоров'я.

"Зі мною все в порядку. Знеболюючі, лід і зробив знімок. Їду спати. Буває", - лаконічно відповів хореограф на питання небайдужих.

Владу в лікарні зробили знімки і не виявили перелом (фото: instagram.com/vladyama_official)

Дружина Влада, Ліліана в понеділок, 16 листопада, показала чоловіка під час сніданку і розповіла про його самопочуття.

"Слава Богу, все в порядку, є травма - не перелом. Щасливий, снідає", - прокоментувала вона на камеру родинну трапезу. Влад в знак підтвердження показала забинтовану бандажним фіксуюючим еластичним бинтом праву руку.

Ліліана показала, як виглядає Влад після травми (фото: instagram.com/lilliya_yama)

До речі, на початку танцювальної кар'єри Влад також отримав серйозну травму – тріснув хрящ на нозі. Хореографа довелося прооперувати, а через чотири роки він отримав точно таку ж травму на другій нозі. Тоді Влад думав, що ніколи не зможе професійно танцювати і навіть хотів стати юристом, але щасливий випадок – участь у танцювальному проекті - допоміг йому знову повернутися до улюбленого заняття.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма висловився про шлюб і свою популярність.