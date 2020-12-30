Дружина Віктора Павліка поскаржилася на життя: для нас з чоловіком був важкий рік

Молода дружина співака Віктора Павліка Катерина вирішила підвести підсумки року і трохи поскаржитися на життя шанувальникам. Дружина артиста написала пост в соцмережі, в якому розповіла, що у неї з Віктором був дуже важкий рік. Але також вона повідомила, що рада, що довела хейтерам, що вона з чоловіком зовсім не через гроші.

"2020 для нас з чоловіком, однозначно, з усіх наших п'яти, - найважчий рік.

Ми пережили відсутність роботи, смерть, скасування весілля, складне фінансове становище... Але цей рік показав, що я люблю свого чоловіка точно не за звання або кількість грошей (як багато хто мене дорікали)", - написала Катерина Instagram.

Дружина Віктора Павліка виразила надію, що в 2021 році все складеться значно краще і клопіт підуть назавжди.

"Ми стільки всього пережили... але ми стали сильнішими. 2021 обіцяє бути добрим, світлим і позитивним. Нам тепер нічого не страшно", - розповіла Катерина.

Павлик Катерина поскаржилася на життя (фото: instagram.com/repyahovakate)

В коментарях підписники підтримали Катерину і побажали її родині благополуччя.

Позитивного настрою та сімейного затишку у Ваше життя.

2021 точно буде найщасливішим роком.

Красуня! Будьте щасливі!

Красива.Тільки от дивно написали, "цей рік дав зрозуміти особисто мені...", до цього Ви не розуміли за що любите свого чоловіка?

Нагадаємо, що 12 травня 2020 року Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі - Катерині Репяховій. Обраниця молодша музиканта на 28 років.

Як ми раніше писали, старший син Віктора Павліка Олександр розповів про стосунки з батьком, свої заробітки, смерть брата Павла і про багато іншого.