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Дружина Влада Ями в мікротопі і лосинах спокусила апетитними сідницями: почнеться жарішка

Новость на русском → Маямі, Середа 27 січня 2021 18:58
Дружина Влада Ями в мікротопі і лосинах спокусила апетитними сідницями: почнеться жарішка Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Автор: Lite

Влад Яма з сім'єю полетів відпочивати в сонячну Флориду, а точніше – в Маямі. До речі, в США він прийшов у гості до друга, ведучого Анатолія Анатоліча і показав, де той мешкає з родиною під час візиту в Америку. Його дружина Ліліана не упустила можливості покрасуватися серед пальм і "вигуляти" звабливий аутфіт.

Ліліана вибрала спортивний спокусливий чорний комлект: крихітний топ без бретелей, облягаючі лосини і лонгслив на замку. Вона розбавила лук кислотними кросівками на масивній одопідошві від бренду Balenciaga. Дружина Влада зробила цілу серію спокусливих кадрів на тлі пальм. А на одному з них похвалилася пружними сідницями.

"Тиждень в цьому раю пролетів, як один день. Дуже насичене життя, хочеться все встигнути. Планів - мільйон, є хороша машина і хочемо покататися по Америці. Січень - найхолодніший місяць року і зараз з кожним днем стає все спекотніше, це дуже відчувається. А з лютого почнеться жарішка", - розповів про погодні умови в Майямі дружина судді "Танців з зірками". Про свій спокусливий спортивний ансамбль вона висловилася так - одяг, що підкреслює достоїнства.

Дружина Влада Ями в мікротопі і лосинах спокусила апетитними сідницями: почнеться жарішка

Дружина Влада Ями в мікротопі і лосинах спокусила апетитними сідницями: почнеться жарішка

Дружина Влада Ями в мікротопі і лосинах спокусила апетитними сідницями: почнеться жарішка

Ліліана показала свої спортивні апетитні округлості (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Шанувальники звернули увагу в першу чергу на хвилюючі вигини Ліліани і завалили її компліментами.

  • Як красиво! Фото шикарні, ви така красива
  • Фото всі-всі-всі суперські
  • Шикарна
  • Дуже розкішна
  • Супер

Нагадаємо, що раніше Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном показали витівки на морозі у найхолодніший день за всю зиму.

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