Дружина Влада Ями розкрила правду про життя із зіркою

Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма більше п'яти років щасливо одружений і разом з дружиною Ліліаною виховує сина Леона. Дівчина й сама займається танцями і нерідко ділиться в мережі спільними фото та цікавими розповідями про чоловіка. Так, вона вирішила розповісти про їх побут.

У своєму Instagram Ліліана опубликовада 7 фактів про життя зі знаменитим чоловіком, при цьому попередивши підписників, що 2 з них - неправда.

Вона супроводила публікацію яскравим фото з Владом, на якому вони позують біля стіни в спортивному одязі і бейсболках. Дівчина мило схилила голову на плече чоловіка і дивиться на камеру, Яма ж задумливо дивиться в бік.

Дружина Влада Ями Ліліана показала яскраве фото з чоловіком (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Факти про наш побут. Відверто. Вгадайте і напишіть в коментарях, які два пункти неправдиві.



1. Дуже дратуюся коли Влад мене не чує.



2. Влад ніколи не знає де його паспорт, але я завжди знаю де він (так ми розписалися). Напередодні відрядження Влада з нетерпінням чекаю улюблене питання - "А де мій паспорт?"



3. Влад любить заплітати мені косичку перед сном.



4. Дуже легко зрозуміти, що йому подобається страва, яку я приготувала, по характерному стогону під час їжі.



5. Я люблю задавати питання і при цьому включити воду, і не чути відповідь (це моя фішка). Можна ще піти в далеку кімнату, щоб напевно нічого не було чутно.



6. Часто прошу Чоловіка мене розбудити, бо я абсолютно не чую будильник.



7. Кожен день перед сном ми "тверкаємо" для гарного настрою", - написала Ліліана.

Влад тут же додав ще один цікавий пункт. "Ми обидва зараз хочемо креветок", - написав зірка в коментарях.

Його дружина ж пообіцяла розкрити неправдиві пункти на наступний день.

Влад Яма з дружиною Ліліаною одружені вже більше п'яти років (фото: instagram.com/vladyama_official)

В коментарях фолловери діляться своїми припущеннями, які з пунктів списку невірні, і захоплюються гарною парою.