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Дружина Влада Ями розкрила правду про життя із зіркою

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 14:32
Дружина Влада Ями розкрила правду про життя із зіркою Влад Яма з дружиною Ліліаною (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Lite

Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма більше п'яти років щасливо одружений і разом з дружиною Ліліаною виховує сина Леона. Дівчина й сама займається танцями і нерідко ділиться в мережі спільними фото та цікавими розповідями про чоловіка. Так, вона вирішила розповісти про їх побут.

У своєму Instagram Ліліана опубликовада 7 фактів про життя зі знаменитим чоловіком, при цьому попередивши підписників, що 2 з них - неправда.

Вона супроводила публікацію яскравим фото з Владом, на якому вони позують біля стіни в спортивному одязі і бейсболках. Дівчина мило схилила голову на плече чоловіка і дивиться на камеру, Яма ж задумливо дивиться в бік.

Дружина Влада Ями розкрила правду про життя із зіркою

Дружина Влада Ями Ліліана показала яскраве фото з чоловіком (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Факти про наш побут. Відверто. Вгадайте і напишіть в коментарях, які два пункти неправдиві.

1. Дуже дратуюся коли Влад мене не чує.

2. Влад ніколи не знає де його паспорт, але я завжди знаю де він (так ми розписалися). Напередодні відрядження Влада з нетерпінням чекаю улюблене питання - "А де мій паспорт?"

3. Влад любить заплітати мені косичку перед сном.

4. Дуже легко зрозуміти, що йому подобається страва, яку я приготувала, по характерному стогону під час їжі.

5. Я люблю задавати питання і при цьому включити воду, і не чути відповідь (це моя фішка). Можна ще піти в далеку кімнату, щоб напевно нічого не було чутно.

6. Часто прошу Чоловіка мене розбудити, бо я абсолютно не чую будильник.

7. Кожен день перед сном ми "тверкаємо" для гарного настрою", - написала Ліліана.

Влад тут же додав ще один цікавий пункт. "Ми обидва зараз хочемо креветок", - написав зірка в коментарях.

Його дружина ж пообіцяла розкрити неправдиві пункти на наступний день.

Дружина Влада Ями розкрила правду про життя із зіркою

Влад Яма з дружиною Ліліаною одружені вже більше п'яти років (фото: instagram.com/vladyama_official)

В коментарях фолловери діляться своїми припущеннями, які з пунктів списку невірні, і захоплюються гарною парою.

  • Ви класні
  • Всі пункти правдиві, ви гарна пара
  • 1 і 3 неправда
  • Думаю 2 і 6 ...
  • Ви прекрасні
  • 7 і 5
  • Я думаю всі пункти правильні. Ви просто мега класні
  • 2,5 мені здається, що це не про Вас. Класне фото і пара супер

Нагадаємо, раніше Влад Яма показав, як виглядав 22 року назад - на архівному фото хореограф зображений з волоссям і густими бровами.

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