Наречений Аліни Гросу розкрив плани на весілля і дітей зі співачкою

Російський актор і режисер Роман Полянський, який переїхав до Києва заради української співачки Аліни Гросу, розповів, як почалися їхні стосунки і чи планують вони спільних дітей.

Відзначимо, що пара познайомилася, коли обидва були в інших відносинах. Полянський 12 років був одружений на колезі - актрисі Дарині Жулай, з якою виховував дочку Марфу, Гросу ж готувалася до весілля з бізнесменом Олександром Комковим. Роман знявся в одному з кліпів співачки, після чого вони почали дружити. Однак незабаром сім'ї обох розпалися, при цьому актор запевняє, що пішов від дружини зовсім не через українську артистку, адже він розлучився офіційно ще в 2019 році.

"Я не можу сказати, що щось йокнуло, тоді були з Аліною просто в дружніх відносинах. А потім у мене стався розлад в сім'ї, я вже пішов. Потім Аліна, у неї там все теж стало не так добре, як хотілося б. І в цей момент стали більше спілкуватися і почалося, мабуть, зближення. Якось все дійшло до певної точки, коли потрібно було щось міняти. Люди зустрічаються, люди закохуються, одружуються. І звичайно, ніхто не думає, що через якийсь проміжок часу вони будуть розлучатися. Всі думають, що будуть жити довго. Але трапляється, що закінчується все", - зазначив Полянський.

Чоловік додав, що починати нові відносини, будучи в шлюбі, не для нього.

"Мабуть, ті зусилля, які ми докладали, щоб продовжити з дружиною, вони теж в якийсь момент закінчилися. Причина не в Аліні. Це було б неправильно і неможливо. Я б так не вчинив. Потрібно закінчувати, а потім вже починати що-небудь інше", - вважає Роман.

За словами актора, його сім'я тепло прийняла Аліну, він познайомив кохану з 10-річною дочкою Марфою.

При цьому Полянському хотілося б ще мінімум одного сина.

"Звичайно, як і будь-який чоловік, я хочу сина. Аліна в інтерв'ю говорила, що хоче від трьох до п'яти дітей, тому ми все з'єднаємо", – сказав він.

На запитання журналістки, чи готовий Полянський зробити пропозицію своїй коханій, він підтвердив це не замислюючись. Однак на аналогічне питання з весіллям актор відповів абстрактно.

"Подивимося", – відповів артист.

Зазначимо, що Роман старший за Аліну на 12 років.

Аліна Гросу і Роман Полянський більше не приховують свої стосунки (фото: instagram.com/alina_grosu)