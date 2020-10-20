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Жінка-мрія: 51-річна Кетрін Зета-Джонс захопила красою і молодістю на новому фото

Новость на русском → Вівторок 20 жовтня 2020 21:32
Жінка-мрія: 51-річна Кетрін Зета-Джонс захопила красою і молодістю на новому фото Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Автор: Lite

Актриса виглядає неймовірно молодо

Кетрін Зета-Джонс нещодавно відзначила 51-річчя. Але судячи з її фото в Instagram, зірка виглядає все так само свіжо і розкішно, як в молоді роки. Кілька годин тому в її блозі з'явився тому новий доказ.

Кетрін позує на полы для гольфу, одягнена в спортивну форму. Образ популярної актриси склали білі штани, рожева футболка і білий светр. Доповнюють їх короткі рукавички, сонцезахисні окуляри, а також підвіска. Волосся вона не стала укладати, розпустивши по плечах. А в макіяжі зробила акцент і на губах, і на очах відразу. "Планую мій наступний стратегічний крок. Що робите ви, щоб відволіктися від справ у ці непрості часи?", – написала вона під знімком.

Жінка-мрія: 51-річна Кетрін Зета-Джонс захопила красою і молодістю на новому фото

Нове фото в блозі зірки (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Частина фанатів написала, як вони відволікаються, вступивши в діалог з дружиною Майкла Дугласа. Але більшість просто почали хвалити вічно квітучу красу Зета-Джонс. "Чудова", "Жінка-мрія", "Їй не може бути 51"... Що ж, складно посперечатися. Кетрін вміє підібрати правильний макіяж, вбрання і аксесуари, щоб зробити свою зовнішність ще більш ефектною.

Жінка-мрія: 51-річна Кетрін Зета-Джонс захопила красою і молодістю на новому фотоАктриса обожнює червоний (фото: instagram.com/catherinezetajones)

До речі, одним із своїх перевірених прийомів Кетрін розповіла фанатам недавно. Так, зірка обожнює червоний колір. Вона запостила цілу галерею, де красується в одязі цього відтінку – як з попередніх років, так і сьогодення. Брюнеткам варто взяти до уваги!

Нагадаємо, раніше знаменитість показала, що її діти також ростуть дуже красивими.

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