Жінка-мрія: Ешлі Грем в трендовому платті-майці підкорила апетитними формами

Ешлі позує в блідо-блакитному трикотажному платті-майці на тонких бретелях, яке підкреслило достоїнства її фігури. Доповнили його високі рукавички такого ж кольору. Ешлі зробила кілька фото, показавши себе з усіх боків і ракурсів. Для повноти картини зірка вибрала макіяж в натуральних тонах, який чудово поєднувався з сунею, а також мокру укладку з легкими хвилями. Виглядала Грем просто неперевершено.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, такі сукні сьогодні на піку популярності, вони стануть відмінною базою для повсякденних образів. Поки на вулиці прохолодно, їх можна носити під пальто, а пізніше доповнювати піджаками-оверсайз, кардиганами, джинсовими куртками.