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Жінка-вогонь! Тіна Кароль звела з розуму пікантними вбраннями на паркеті Танців з зірками 2020

Новость на русском → Понеділок 21 вересня 2020 14:45
Жінка-вогонь! Тіна Кароль звела з розуму пікантними вбраннями на паркеті Танців з зірками 2020 Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка презентувала нову пісню на головному майданчику країни

Тіна Кароль – господиня "голд рум" на "Танцях з зірками 2020". Вона блискуче справляється з роллю другою ведучої разом з Юрієм Горбуновим, який коментує виступи зіркових пар безпосередньо на головному паркеті країни. Так, з ефіру в ефір артистка вражає своїми дизайнерськими вбраннями і примушує говорити про себе ефектними появами.

На нових фото в Instagram Тіна позує в смарагдовій атласній сукні від David Koma – на співачці часто можна побачити вбрання цього британського дизайнера. Високий розріз до стегна дозволив артистці оголити ніжки на публіку. Вона грайливо позує перед камерою і променисто посміхається. На ніжках – золоті босоніжки.

Також співачка опублікувала кадр свого виступу на головному майданчику країни з новою піснею "Знайти своїх". Вона позує в оригнальном картатій сукні з відкритими плечима і лінією декольте і довгих шкіряних рукавичках.

Жінка-вогонь! Тіна Кароль звела з розуму пікантними вбраннями на паркеті Танців з зірками 2020

Жінка-вогонь! Тіна Кароль звела з розуму пікантними вбраннями на паркеті Танців з зірками 2020

Жінка-вогонь! Тіна Кароль звела з розуму пікантними вбраннями на паркеті Танців з зірками 2020

Жінка-вогонь! Тіна Кароль звела з розуму пікантними вбраннями на паркеті Танців з зірками 2020

Жінка-вогонь! Тіна Кароль звела з розуму пікантними вбраннями на паркеті Танців з зірками 2020

Тіна Кароль зробила фурор нарядами на четвертому прямому ефірі "Танців з зірками 2020" (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не втратили можливість засипати зірку щирими компліментами.

  • Жінка-вогонь
  • Сильно гарна
  • Ви неймовірно красива
  • Так личить цей образ. Як завжди на висоті
  • Тіна, як можна бути настільки ідеальною?
  • Розкішна
  • Плаття супер. Все гарно і ніжно
  • Королева
  • Неймовірна
  • Така гарна!

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль розсекретила свою мрію і зробила зізнання про особисте.

До речі, Тіна Кароль назвала свою вагу і розповіла про власну систему харчування.

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