"Гаряча" Дорофєєва в крихітному бікіні подражнила спекотними фото: ноги від вух

Надя Дорофєєва вперше з'їздила до Мексики. Разом з чоловіком Володимиром Дантесом співачка пройшла місцевий древній обряд племені майя – темаскаль. В Тулумі пара набралася вражень і активно ділилася ними з шанувальниками, але прийшов час повертатися додому.

Співачка показала в Instagram гаряче фото в купальнику і повідомила, що насолоджується останніми днями в Мексиці.

Надя позує на сходинках в яскраво-червоному бікіні, на голові – блідо-рожева бейсболка. Дівчина демонструє стрункі форми і плоский животик, а також нескінченні ноги, які стали предметом обговорення її фанів в коментарях. Надя Дорофєєва показала стрункі форми (фото: instagram. com. nadyadorofeeva) "Ловлю останні промені", - підписала фото Надя, натякнувши, що незабаром відлітає з Тулума додому. Надя в Мексиці зайнялася йогою (фото: instagram. com. nadyadorofeeva) Коментатори не встояли перед спокусливим фото зірки і завалили її цунамі компліментів. Ви природна така. Гаряча

Вау, ну просто немає слів! Краса нереальна

Як завжди шикарна і неймовірна

Не фотки, а шедевр

Стройняшка

Talented queen

Красуня, і фігура у Вас шикарна

Надя, ти богиня. Твоя фігура шикарна, твій животик дуже красивий, ноги красиві.