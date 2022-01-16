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"Гаряча" Дорофєєва в крихітному бікіні подражнила спекотними фото: ноги від вух

Новость на русском →
Мексика, Неділя 16 січня 2022 17:41
"Гаряча" Дорофєєва в крихітному бікіні подражнила спекотними фото: ноги від вух Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофєєва вперше з'їздила до Мексики. Разом з чоловіком Володимиром Дантесом співачка пройшла місцевий древній обряд племені майя – темаскаль. В Тулумі пара набралася вражень і активно ділилася ними з шанувальниками, але прийшов час повертатися додому.

Співачка показала в Instagram гаряче фото в купальнику і повідомила, що насолоджується останніми днями в Мексиці.

Надя позує на сходинках в яскраво-червоному бікіні, на голові – блідо-рожева бейсболка. Дівчина демонструє стрункі форми і плоский животик, а також нескінченні ноги, які стали предметом обговорення її фанів в коментарях.

&quot;Гаряча&quot; Дорофєєва в крихітному бікіні подражнила спекотними фото: ноги від вух

Надя Дорофєєва показала стрункі форми (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

"Ловлю останні промені", - підписала фото Надя, натякнувши, що незабаром відлітає з Тулума додому.

&quot;Гаряча&quot; Дорофєєва в крихітному бікіні подражнила спекотними фото: ноги від вух

Надя в Мексиці зайнялася йогою (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Коментатори не встояли перед спокусливим фото зірки і завалили її цунамі компліментів.

  • Ви природна така. Гаряча
  • Вау, ну просто немає слів! Краса нереальна
  • Як завжди шикарна і неймовірна
  • Не фотки, а шедевр
  • Стройняшка
  • Talented queen
  • Красуня, і фігура у Вас шикарна
  • Надя, ти богиня. Твоя фігура шикарна, твій животик дуже красивий, ноги красиві.

Надя поспішає до Києва, адже зовсім скоро почнуться зйомки нового сезону проекту "Голос", де співачка зайняла тренерське крісло і має намір набрати сильну команду, з якою піде до перемоги. Минулого року підопічний Наді, Сергій Лазановський переміг у вокальному проекті і тепер займається розвитком сольної кар'єри.

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Надя Дорофеєва
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