"Гаряча" Дорофєєва в крихітному бікіні подражнила спекотними фото: ноги від вух
Надя Дорофєєва вперше з'їздила до Мексики. Разом з чоловіком Володимиром Дантесом співачка пройшла місцевий древній обряд племені майя – темаскаль. В Тулумі пара набралася вражень і активно ділилася ними з шанувальниками, але прийшов час повертатися додому.
Співачка показала в Instagram гаряче фото в купальнику і повідомила, що насолоджується останніми днями в Мексиці.
Надя позує на сходинках в яскраво-червоному бікіні, на голові – блідо-рожева бейсболка. Дівчина демонструє стрункі форми і плоский животик, а також нескінченні ноги, які стали предметом обговорення її фанів в коментарях.
Надя Дорофєєва показала стрункі форми (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)
"Ловлю останні промені", - підписала фото Надя, натякнувши, що незабаром відлітає з Тулума додому.
Надя в Мексиці зайнялася йогою (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)
Коментатори не встояли перед спокусливим фото зірки і завалили її цунамі компліментів.
- Ви природна така. Гаряча
- Вау, ну просто немає слів! Краса нереальна
- Як завжди шикарна і неймовірна
- Не фотки, а шедевр
- Стройняшка
- Talented queen
- Красуня, і фігура у Вас шикарна
- Надя, ти богиня. Твоя фігура шикарна, твій животик дуже красивий, ноги красиві.
Надя поспішає до Києва, адже зовсім скоро почнуться зйомки нового сезону проекту "Голос", де співачка зайняла тренерське крісло і має намір набрати сильну команду, з якою піде до перемоги. Минулого року підопічний Наді, Сергій Лазановський переміг у вокальному проекті і тепер займається розвитком сольної кар'єри.