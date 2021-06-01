Жирне коріння і сухі кінчики: трихолог підказала, як виправити проблему і вибирати шампунь

Як вибрати шампунь? Багато хто задається цим питанням, але так і не знаходять відповіді. А якщо волосся біля коріння і на кінчиках різного типу?

На ці питання відповіла в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Шампунь завжди підбираємо за типом шкіри голови! Завдання шампуню - очищення шкіри голови в першу чергу і намилювати шампунем потрібно саме шкіру, а не волосся.

Прислухайся до відчуттів - якщо після використання шампуню на шкірі голови свербіж, сухість, стягнутість, з'явилася лупа - цей шампунь тобі не підходить.

Якщо в складі шампуню багато масел, то висока ймовірність того, що скоро шкіра голови стане жирніше, а волосся стане менш об'ємними.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Лаурилсульфат в шампуні повинен бути присутнім, інакше шампунь буде погано вимивати. Наслідок - лупа, зайва жирність шкіри голови.

Екстракти рослин в шампунях це добре, але не покладаємо багато надій на шампунь - його завдання мити, а не зволожувати, живити, лікувати випадання та інше.

Дитячі шампуні не підходять для дорослих, з тієї ж причини, що і безсульфатні.

І бонус - шампуню від випадіння волосся не існує! Випадає волосся? Зверніться до трихолога, а не купуйте даремний шампунь.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жирне коріння і сухі кінчики - який шампунь це виправить? Ніякий̆. І не шампунь. Догляд за жирною шкірою голови і сухими кінчиками волосся - це два різних догляду.

Жирну шкіру голови потрібно очищати і зволожувати. Сухі кінчики - зволожувати, живити і захищати. А всі ці функції не можуть вміститися в один продукт (тим більше в шампунь, завдання якого - мити!



Шампунь - це продукт для шкіри голови і підбиратися повинен тільки за типом шкіри голови. Якщо дівчина з сухими кінчиками волосся і жирним корінням почне користуватися шампунем для сухого волосся (в складі якого є масла), то результат буде сумним - сильна засаленность шкіри голови, втрата об'єму волосся, поява жирної великої лупи.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сухі кінчики - дуже ніжна структура. Якщо їх регулярно мити шампунем для жирного волосся, вони ще більше висушаться. Так само буде помилковим вважати, що сухим ламким кінців необхідно живлення у вигляді масел. Сухі кінчики - це волосся з пошкодженною структурою кутикули і кортекса, з яких активно випаровується вода. Саме відновлення водного балансу рятує волосся від ламкості!