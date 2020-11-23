Не живи моїм життям! Остапчук звернувся до колишньої дружини

Володимир Остапчук прокоментував скандальні висловлювання колишньої дружини

Ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" Володимир Остапчук продовжує з'ясовувати стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко. Шоумен вже не раз повторював, що від цих скандалів і сварок страждають діти, але колишня дружина продовжує провокувати нові розмови у ЗМІ. На цей раз Володимир відреагував на інтерв'ю Олени програмі "Світське життя". У ньому вона розповіла, що ведучий дає на дітей всього 10 тисяч гривень. Ця заява привела Остапчука в сказ.

У своїх Instagram-stories шоумен розповів, що все це є неправдою і прикріпив скріншоти з банківських виписок. В них він показав, що відправляв на дітей набагато більше грошей, ніж говорить Олена Каті Осадчій. Також Володимир повідомив, що в жовтні вислав екс-дружині 42 тисячі гривень на поїздку на море з дітьми. Але вона на курорт так і не поїхала, а також не пустила його з дітьми.

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Володимир знову розповів на камеру в соцмережі, що Олена не дає йому бачитися з дітьми і не бере слухавку, щоб він міг домовитися про зустріч.

"На кінець листопада мені не дають бачитися і нормально спілкуватися з дітьми", - розповів Остапчук.

Також ведучий шоу "Маска" зазначив, що Олена Войченко так довго не давала йому розлучення через гроші, які вона хотіла отримати з ведучого, хоча до цього пара домовилася про конкретні суми для дітей. За словами Володимира, Олена хотіла набагато більше грошей, а для нього ці суми були "непідйомними".

"Лена! Помста, шантаж і маніпуляція - це не найкращі способи. Їм потрібні тільки рейтинги. Вони хочуть копатися в цьому бруді, вони хочуть розбирати наше життя. Не живи моїм життям, живи своїм. Ти живеш синдромом жертви", - звернувся до колишньої дружини Володимир.

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