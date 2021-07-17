Животик на дівчинку: вагітна Осадча показала фігуру в купальнику

Вже скоро зіркова пара Юрій Горбунов і Катя Осадча знову стануть батьками. Вагітна телеведуча показала, як зараз виглядає її фігура, опублікувавши фото в купальнику.

На фото 37-річна Осадча в злитому синьому купальнику сидить на тлі моря і променисто посміхається. Волосся вона зібрала в хвіст, а також не забула про сонцезахисні окуляри. Животик ведучої вже помітно округлився.

Сама ж Катя поскаржилася на нестерпну спеку, яка прийшла в Україну.

"Необхідно море і хмари, терміново. Інакше сонце і асфальт перетворять нас в сухарі. Як рятуєтеся від спеки?" - написала телезірка.

Катя Осадча показала вагітний живіт в купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники засипали Катю компліментами і почали гадати, хто ж у неї народиться - багато хто схиляється до того, що це буде дівчинка.