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Животик на дівчинку: вагітна Осадча показала фігуру в купальнику

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Субота 17 липня 2021 14:15
Животик на дівчинку: вагітна Осадча показала фігуру в купальнику Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Вже скоро зіркова пара Юрій Горбунов і Катя Осадча знову стануть батьками. Вагітна телеведуча показала, як зараз виглядає її фігура, опублікувавши фото в купальнику.

Яскравим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото 37-річна Осадча в злитому синьому купальнику сидить на тлі моря і променисто посміхається. Волосся вона зібрала в хвіст, а також не забула про сонцезахисні окуляри. Животик ведучої вже помітно округлився.

Сама ж Катя поскаржилася на нестерпну спеку, яка прийшла в Україну.

"Необхідно море і хмари, терміново. Інакше сонце і асфальт перетворять нас в сухарі. Як рятуєтеся від спеки?" - написала телезірка.

Животик на дівчинку: вагітна Осадча показала фігуру в купальнику

Катя Осадча показала вагітний живіт в купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники засипали Катю компліментами і почали гадати, хто ж у неї народиться - багато хто схиляється до того, що це буде дівчинка.

  • У вас буде красива дівчина.
  • Животик на дівчинку
  • Яка ви прекрасна. Здоров'я та щастя вам
  • Найкрасивіша фігура
  • Буде дівчинка
  • Ви дуже гарно виглядаєте
  • Гарнюня!!!
  • Ви чарівна
  • Вам личить цей колір, дуже!
  • Яка красуня
  • Буде дівчинка! Впевнена
  • Чарівна жінка

Раніше ми писали, що Горбунов і Осадча поніжилися в басейні і збентежили мережу - ведуча позувала на фото топлес.

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Катя Осадча ведущая
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