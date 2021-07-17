Животик на дівчинку: вагітна Осадча показала фігуру в купальнику
Вже скоро зіркова пара Юрій Горбунов і Катя Осадча знову стануть батьками. Вагітна телеведуча показала, як зараз виглядає її фігура, опублікувавши фото в купальнику.
Яскравим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото 37-річна Осадча в злитому синьому купальнику сидить на тлі моря і променисто посміхається. Волосся вона зібрала в хвіст, а також не забула про сонцезахисні окуляри. Животик ведучої вже помітно округлився.
Сама ж Катя поскаржилася на нестерпну спеку, яка прийшла в Україну.
"Необхідно море і хмари, терміново. Інакше сонце і асфальт перетворять нас в сухарі. Як рятуєтеся від спеки?" - написала телезірка.
Катя Осадча показала вагітний живіт в купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)
Підписники засипали Катю компліментами і почали гадати, хто ж у неї народиться - багато хто схиляється до того, що це буде дівчинка.
- У вас буде красива дівчина.
- Животик на дівчинку
- Яка ви прекрасна. Здоров'я та щастя вам
- Найкрасивіша фігура
- Буде дівчинка
- Ви дуже гарно виглядаєте
- Гарнюня!!!
- Ви чарівна
- Вам личить цей колір, дуже!
- Яка красуня
- Буде дівчинка! Впевнена
- Чарівна жінка
Раніше ми писали, що Горбунов і Осадча поніжилися в басейні і збентежили мережу - ведуча позувала на фото топлес.