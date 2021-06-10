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А де животик? Осадча в пустотливому міні спантеличила мережу стрункими формами

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Туреччина, Четвер 10 червня 2021 11:37
А де животик? Осадча в пустотливому міні спантеличила мережу стрункими формами Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадча і Юрій Горбунов вирушили в несподівану поїздку до моря – з рабочим візитом вони приземлилися в курортному Бодрумі, де зібралося чимало зірок українського шоу-бізнесу. Стильна Катя не упускає можливості вигуляти літні вбрання і навіть засвітила кругленький животик в купальнику. Ведуча показала порцію свіжих кадрів в яскравих образах, зірвавши овації мережі.

Відповідні фото з'явилися на сторінці в Instagram у Каті.

Ведуча красується в довгій шифоновій легкій сукні кольору фуксії - вбрання приховало вагітний животик зірки. Відкриті плечі дозволили показати золотистий загар, а об'ємні рюші в області декольте надали образу легкість і кокетство. Ведуча розмістилася в плетеному кріслі на березі моря і милується сонячними відблисками на воді.

"На море і на заходи сонця можна дивитися вічно", - підписала атмосферні фото Катя.

А де животик? Осадча в пустотливому міні спантеличила мережу стрункими формами

А де животик? Осадча в пустотливому міні спантеличила мережу стрункими формами

Катерина Осадча показала яскравий літній образ (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше вона показала образ в короткій білій сукні в горошик. До слова, сукня є річчю з нової колекції Андре Тана, створеної в колаборації з Осадчою. Наряд на запах так майстерно приховав животик знаменитості, що вона виглядала на кадрах стрункою як зазвичай.

До слова, цю особливість вбрання помітив і сам дизайнер. "Катюша тобі так личить ця сукня нашої спільної колаборації! Навіть не видно твого "прекрасного положення", - зазначив він.

А де животик? Осадча в пустотливому міні спантеличила мережу стрункими формами

А де животик? Осадча в пустотливому міні спантеличила мережу стрункими формами

А де животик? Осадча в пустотливому міні спантеличила мережу стрункими формами

Катя насолоджувалася море в сукні, що приховала її животик (фото: instagram.com/kosadcha)

"Perfect day. Perfect dress. Трохи відпочинку перед зйомками", - підписала барвисті кадри на морському березі Катя.

  • Сукня чарівна
  • Гарне вбрання
  • Красуня
  • Фото супер
  • Катюша, ви величезна розумничка і красуня!

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала рідкісний знімок зі старшим сином і похвалилася його досягненням.

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