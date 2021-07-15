Життя перевернулося: дружина Павлика розповіла про перший місяць синочка

Рівно місяць тому - 15 червня - молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова зробила його батьком в четвертий раз. У пари н ародився син Міша , який для самої дівчини став першою дитиною.

На честь першого ювілею малюка вона показала в Instagram свіже фото синочка і розповіла про його досягнення за перший місяць життя.

На зворушливому знімку відображена частина обличчя і тіла Михайла і його маленька ручка, за яку тримаються руки мами і тата.

Катерина Репяхова зворушила знімком місячного сина (instagram.com/repyahovakate)

Катерина поділилася, як змінився малюк за свій перший місяць.

"Дорогий наш синочок! Сьогодні тобі один місяць. Місяць щастя і любові. Наше життя перевернулося. Ми в любові. Ти подарував нам стільки нових відчуттів і емоцій. Ми для тебе зробимо все. За 4 тижні ми: виросли на 3 см, набрали 1.600 кг", - розповіла горда мама.

Серед досягнень малюка вона також виділила наступні.

"Любимо розглядати обличчя

Старанно намагаємося тримати голівку

Посміхатися

Реагуємо на звуки більш чуйно, ніж кілька тижнів тому

Фокусуємо погляд на іграшці і стежимо за нею в русі

Їмо грудне молочко вже не так довго, як раніше. Раніше їв більше години, зараз час скорочується

І з нетерпінням чекаємо нових досягнень нашого Мишка", - написала Репяхова.

Користувачі мережі засипали молоду маму привітаннями і душевними побажаннями її синочку.