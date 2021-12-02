Злата Огнєвіч показала, як виглядає її волосся без стайлінгу і укладання: фанати в захваті

Українська співачка і головна героїня шоу "Холостячка 2" Злата Огнєвіч, яка вже в п'ятницю, 3 грудня обере свого чоловіка серед трьох претендентів, підкорила шанувальників натуральною красою.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала, як виглядає її волосся і зачіска, якщо не користуватися стайлінгом і не укладати його феном.

На фото Злата відображена в стильному образі - блакитних джинсах і білій майці, а зверху вона одягла подовжений яскраво-червоний жакет.

На голові у зірки - пружні пишні кучерики, а на обличчі сяє сліпуча посмішка.

Співачка поцікавилася у підписників, як їй краще - з прямим волоссям або ж кучерявим.

Злата Огнєвіч захопила шанувальників своїми натуральними кучериками (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Знайомтеся. Це моє натуральне волосся, коли я:

- даю йому відпочинок від стайлінгу

- роблю перерву від "ботокс-терапії для волосся"

- сушу природним шляхом

І щоб надати фактуру - наношу сольовий спрей. На відпочинку в ролі сольового спрею - улюблений океан. Прямі або кучерики? Ось у чому питання", - написала Огнєвіч.

Шанувальники Злати прийшли в захват від її зачіски - більшість проголосували за те, що з кучерями їй краще.