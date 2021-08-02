Злата Огневич приміряла яскраві образи і розговорилася про участь у "Холостячці"

Українська співачка і головна героїня 2 сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка раніше розповіла, якого чоловіка хоче знайти на проекті, вразила шанувальників яскравим перевтіленням. Артистка приміряла ефектні образи в стильній фотосесії і розкрила деякі деталі зйомок романтичного реаліті.

На сторінках журналу зірка з'явилася в яскравих і зухвалих луках. Так, Огневич позувала в чорному боді і такого ж кольору шкіряному плащі, які доповнила човниками на шпильці і темними окулярами, а волосся заплела у високу косу.

Також її можна побачити в облягаючому жовтому комбінезоні з квітчастим піджаком і ефектному білому костюмі, під який співачка одягла золотистий мікротоп з висюльками.

"Зробили чудовий фотосет з командою мрії і, звичайно, нове інтерв'ю! Я обожнюю експерименти, Руслана Переметчик, спасибі, що так мене побачила і відчула", - написала Злата на своїй сторінці в Instagram.

Артистка розповіла виданню, чи збулися її очікування від участі в "Холостячці" і як чоловіки дивували її.

"Перед початком проекту я дуже хвилювалася. Передчувала першу вечірку, уявляла, як все пройде, але реальність перевершила всі мої очікування! Кожен чоловік зміг мене здивувати. Всі учасники - харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом з них вдалося натиснути на таємні струни моєї душі. Ніколи б не подумала, що в один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану за перлиною!" - відверто поділилася Огневич.

Вона додала, що перший же чоловік на проекті зачарував її.

"Перший чоловік, з яким я познайомилася, зумів задати таку планку, що я подумала: "а що ж буде далі? Чим чоловіки будуть ще підкорювати?". Один з учасників зміг навіть здійснити мою дитячу мрію. Так що я особисто переконалася, що на проекті "Холостячка" можливо все", - зазначила зірка.

Також дівчина зізналася, що у неї вже виникла симпатія і іскра на зйомках шоу.

"Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до свого серця. Мене можна підкорити романтикою і драйвом, мені дуже подобаються впевнені в собі чоловіки, які не бояться своїх емоцій. Я відкрита новому, і хочу зустріти свою кохану людину, з якою ми разом створимо особливий гармонійний союз", - розповіла співачка.

Злата Огневич приміряла зухвалі образи в стильному фотосеті (фото: touch-magazine.eu)