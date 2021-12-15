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Злата Огневич розповіла про ідеальну картинку життя та стосунки

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Середа 15 грудня 2021 16:37
Злата Огневич розповіла про ідеальну картинку життя та стосунки Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Роман Мирончук

Злата Огневич розповіла, за якими принципами будує романтичні стосунки. Відома українська співачка зізналася, що у відносинах важливо розмовляти. Вона також поділилася, як бачить своє майбутнє.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"У відносинах дуже важливий діалог, вміння слухати і чути. Не підлаштовуватися один під одного, не замовчувати внутрішні проблеми, а озвучувати їх. Треба говорити про свої відчуття, емоції, про те, що тебе турбує", - поділилася співачка.

Артистка також зазначила, що зараз серйозно замислюється над майбутнім і вже бачить свою ідеальну картинку життя.

"Своє майбутнє я бачу в сім'ї, в дітках. Мрію бачити, як вони бігають навколо ялинки і розпитують мене: "Мамо, що ти нам подаруєш?". Мрію зустрічати Новий рік в колі сім'ї. Так що кращі часи - попереду!" - додала Огневич.

Зазначимо, що Злата Огневич стала переможницею першого сезону шоу "Маска", а також взяла участь у другому сезоні "Холостячки".

Нагадаємо, Фіналіст "Холостячки 2" Дмитро Шевченко здивував зізнанням про стосунки з Огневич поза проєктом. За його словами, він підтримує відносини зі Златою, але про любов більше не йдеться.

Ми також писали про те, що Злата Огневич в сльозах і переможець "Холостячки 2" Андрій Задворний висловилися про розрив.

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