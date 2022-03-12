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Злата Огнєвіч - всім росіянам: "ви ізгої і проклятий народ, а країна ваша - помийна яма"

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Субота 12 березня 2022 18:39
Злата Огнєвіч - всім росіянам: "ви ізгої і проклятий народ, а країна ваша - помийна яма" Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярна співачка, учасниця шоу Холостячка 2 Залата Огневич назвала росіян ізгоями і проклятим народом.

Емоційне відеозвернення до жителів країни-агресора артистка опублікувала у своєму Instagram.

У своєму сірнику співачка також сказала, що Росія - це "країна лепрозорій".

"Після всіх звірств і болю, який ви заподіяли моєму народу і рідній Україні (в тому числі і своїм мовчанням!), у мене вже немає сил виправдовувати навіть ту незначну кількість людей, що залишилася на території помийної ями під назвою Росія. Ви всі для мене - єдині", - звернулася Злата до росіян.

Вона підкреслила, що має на це моральне право, так само як росіяни "мають право мовчати і вибудовуватися в чергу за шмотками і влаштовувати істерику по Instagram, поки влада РФ винищує мирне населення України".

"Вам плювати навіть на те, що заарештовані ваші ж громадяни після мітингів! Поки є бутерброд в холодильнику - вам ок. Це дно колись великого і сильного народу. Я б померла від ганьби або покинула країну на вашому місці. Але, на щастя, я на своєму місці, в Україні", - сказала Огневич.

Зірка при цьому проклинає "всіх і кожного, хто мовчав і зберігав нейтралітет".

"І мені не соромно, і я не хочу бути толерантною сьогодні. Це страшні слова, але вони - щирі", - додала Огневич.

Нагадаємо, сьогодні Дмитро Нагієв попрощався з росіянами.

Раніше Дурнєв, Птушкін, Астаф'єва та інші популярні блогери записали відеозвернення до росіян.

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Злата Огнєвіч Вторгнення Росії до України
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