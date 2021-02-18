Він знає, що втратив: інсайдер розповів, як складно Каньє Уест переживає розлучення з Кім Кардаш'ян

Кім Кардашян знялася в новій фотосесії, яка покликана нагадати всім про наближення весни. Модель позує напівоголеною, її тіло прикрашає лише боді тілесного відтінку, а також розкішні квіти. 40-річній красуні зробили яскравий макіяж, а також гладку укладку.

Варто було зірці поділитися мальовничим знімком , як на неї обрушилася лавина компліментів і слів захоплення.

"Я просто закоханий у це", "Вау", "Буквально заворожує", "Мила", "Вау", "Ох, ти прекрасна", - не можуть зупинитися фанати пишнотілої бізнесвумен.

Кім на новому фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, Кім зараз з головою поринула в роботу, намагаючись рухатися далі після розлучення з Каньє Уестом. А ось сам репер, за чутками, налаштований не так оптимістично.

За словами інсайдерів, він емоційно пригнічений і розгублений. Музикант розуміє, що його життя ніколи не буде колишнім і визнає, що в особі Кім втратив ідеальну дружину. Також близькі пари зізнаються, що, хоча обидва, як і раніше, відчувають почуття один до одного, надії на примирення вкрай мало.

Кім Кардашян і Каньє Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Повинно статися чудо. Але Каньє дійсно вірить в чудеса", - кажуть наближені до родини джерела. Сама Кім не бажає завдавати колишньому чоловікові біль, але і бути його дружиною більше не може.