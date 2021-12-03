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Якщо хтось не знав: Нікітюк в бікіні зробила гучне "зізнання" і не на жарт стурбувала мережу

Новость на русском →
Африка, П'ятниця 03 грудня 2021 14:40
Якщо хтось не знав: Нікітюк в бікіні зробила гучне "зізнання" і не на жарт стурбувала мережу Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк обожнює подорожувати. Під час участі в програмі "Орел і Решка" вона об'їздила весь світ, а тепер із задоволенням проводить відпустку, вивчаючи нові куточки Земної кулі. Не обходиться без гарячих фото.

Леся показала в Instagram знімок в білосніжному бікіні на березі океану і розсекретила свою локацію.

"Якщо хтось не знав, то я друга офіційно зареєстрована людина в світі, яка вміє ходити по воді.. Всім привіт з Кабо Верде, останній раз, була тут 4 роки тому, на зйомках О&Р. Правда, тоді жила на безлюдному острові, а зараз на нормальному", - поділилася враженнями ведуча.

Якщо хтось не знав: Нікітюк в бікіні зробила гучне &quot;зізнання&quot; і не на жарт стурбувала мережу

Леся Никитю покзала фігуру на пляжі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Деякі підписники Лесі тут же занепокоїлися, адже вона вирушила в Африку, де виявлено новий штам коронавірусу – Омікрон. Деякі пожурили зірку за те, що вона піддає себе ризику.

"Леся в Африці? Туди ж зараз не можна!", "Так там же новий вид корони", "Омікрон не вези нам", - писали фоловери.

"В'їзд в Україну з Африки заборонений. Будеш там, Лесю, зустрічати Новий Рік", - застерегла одна з підписниць ведучої. "Ще побачимо", - парирувала Леся.

Якщо хтось не знав: Нікітюк в бікіні зробила гучне &quot;зізнання&quot; і не на жарт стурбувала мережу

Леся Нікітюк відпочиває в Африці з подругою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Під коментарем розгорнулася справжня дискусія, юзери почала наводити аргументи на користь того, що українській зірці без проблем вдасться повернутися назад.

"Кабо Верде в списку поки немає, так само як і Занзібару. Так що Леся, відпочивайте на здоров'я", - заспокоїла Леді Ле одна з прихильниць. "Так я знаю. Просто дівчинка почула.... Одне слово Африка і понеслася... " - відреагувала Леся.

Коментатори були щедрі також і на компліменти, якими обсипали теледіву.

  • Ти взагалі унікальна в нас, Леся Іванівна!
  • Красуня
  • Вогонь, жінка!
  • Сонячна
  • Яка чудова фігура!
  • Яка богиня
  • Біжить по хвилях
  • Вау, фігура топ
  • Неймовірна краса, дуже гарне море

Нагадаємо, що раніше стали відомі подробиці конфліктів Лесі Нікітюк і Влада Ями на "Танцях з зірками".

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