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Якби я тільки знала: дружина Павліка зробила зізнання про відпочинок з сином у Туреччині

Новость на русском →
Туреччина, Понеділок 11 жовтня 2021 08:38
Якби я тільки знала: дружина Павліка зробила зізнання про відпочинок з сином у Туреччині Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Віктор Павлік з молодою дружиною Катериною Репяховою і тримісячним синочком Мішею вирушили наздоганяти літо в Анталію. Зіркова сім'я в перші дні зіткнулася з проблемою – малюкові було складно адаптуватися до нових умов: він багато плакав, майже не спав і його мама було зовсім зневірилася, але потім все нормалізувалося.

І ось, після п'яти днів на курорті Катерина поділилася в Instagram останніми новинами і розповіла, що синочок вже пристосувався до нових умов, вся сім'я почуває себе чудово і безтурботно релаксує.

Дружина Павліка в топі і довгою строкатою легкої спідниці в природних тонах прогулялася по пірсу, тримаючи на руках синочка. Вона кружляє малюка і посміхається в камеру.

"П'ятий день нашого відпочинку. Ми повністю адаптувалися. Мішенька спить по дві години і довше. Їздить, гуляє в колясці. Як і раніше все уважно розглядає. У басейні отримує задоволення. Якби я тільки знала в перші дні, що це питання часу, я б так не переживала", - зізналася дружина співака.

Вона додала, що погода на курорті стоїть відмінна. "Зараз дуже комфортні вечори по температури. І вдень досить жарко, коли виходиш з води", - поділилася подробицями Катерина.

За прогнозом з вівторка в Анталію прийдуть дощі, але зіркова сім'я не сумує – все одно в теплій Туреччині їм комфортніше, ніж в осінньому прохолодному Києві.

Підписники Катерини були зворушені відео мами і синочка.

  • Ви велика молодець
  • Ви дуже красиві
  • Які ви хороші
  • Мішенька - янгол

Якщо Віктор і Катерина з сином облюбували Туреччину, то Потап і Настя Каменських полетіли в Мадрид. Солодка парочка насолоджується пам'ятками іспанської столиці і ділиться з шанувальниками емоційними фото.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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