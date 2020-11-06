Знаю всі пісні напам'ять: дружина Павлика зізналася в таємній пристрасті до російського шансону
Нова дружина Віктора Павліка зізналася у своїй пристрасті до шансону
Нова дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова відчуває небувалу пристрасть до російського шансону. Дружина українського артиста обожнює покійного Михайла Круга і навіть знає всі її пісні напам'ять. Про це вона розповіла в Instagram-stories, коли відповідала на запитання своїх підписників.
Коли її запитали, чи любить вона композиції Михайла Круга, Катерина відповіла, що: "Сказати люблю, це нічого не сказати, я знаю всі пісні напам'ять".
Трохи пізніше Катерина виклала в сторіз фото цього чернетки пісні Кола "Мадам".
Видно неозброєним оком, що Репяхова без розуму від лірики покійного шансоньє. Так, на одному з відео вона підспівує Михайлу Кругу. На другому з подружжя Павлика показує свою кімнату в Дніпрі, комод і ведмедя, якого їй подарував один хлопчик. Поряд з іграшкою стоїть портрет Михайла Круга, який їй дуже доріг.
Катерина Репяхова любить "блатні" пісні Кола
Відзначимо, що співак Михайло Круг сам ніколи не був кримінальним авторитетом і не сидів у в'язниці. У 2002 році його вбили у власному будинку.
Як ми раніше писали, дружина Павлика зробила визнання у річницю їхнього знайомства.
Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова знялася топлес і поділилася фото.