Зої Кравіц і Ченнінг Татум більше не приховують свої почуття (фото)

І хоча вони досі не афішують романтичні стосунки, проте вже зовсім скоро голлівудські зірки дадуть знати про них всьому світу.

Зої Кравіц і Ченнінг Татум разом вже кілька місяців і більше не хочуть приховувати свою любов.

Принаймні, про це стверджує журнал People , посилаючись на слова анонімного джерела.

"Останнім часом вони розслабилися і більше не збираються ховатися", - заявив анонім і додав, що 32-річна Зої і 41-річний Ченнінг "щасливі як ніколи".

Чутки про те, що Кравіц і Татум закрутили роман, з'явилися після того, як знаменитості стали з'являтися разом на знімках вуличних фотографів і папараці.

Зокрема, нещодавно вони були помічені на вулицях Нью-Йорка.

Камера спіймала зірок, коли вони обіймалися і трималися за руки.



До слова, багато фанатів Зої і Ченнінга відзначили, що дочка співака Ленні Кравіца добре вплинула на коханого, адже Татум останнім часом став більш стильним і "виглядає на всі 100".