Там такі зуби! Популярна ведуча похизувалася моторошним уловом (фото)

Спекотна африканська країна Замбія – наступна точка, де зупинилася команда легендарного тревелу "Орел і Решка. Чудеса світу". Одна з розваг для багатого туриста там – це риболовля на річці Замбезі. До речі, її вважають однією з найбільших та найнебезпечніших в Африці.

"Замбезі – дика річка, у водах якої підстерігають різні небезпечні тварини. Вона кишить крокодилами, бегемотами, які можуть легко перекусити людину, та хижою рибою, яку називають тут "риба-тигр", – розповідає ведуча Нового каналу Василіса Хвостова.

Та ці факти не зупинили відважну дівчину. Тож її планом було не просто поплавати на човні по річці, а й зловити цю хижачку. Спочатку риболовля проходила спокійно, аж раптом щось потягнуло ведучу за вудочку. Так, це точно був якийсь "жирний" улов.

"Щось є! Дуже важко. Там, напевно, якась гігантська рибина", – вигукнула Василіса й почала тягнути.

Врешті, коли ведуча з гідом витягнули здобич з води, то зрозуміли, що це і справді не просто рибка.

"Вона дуже страшна. Там такі-і-і зуби. Вона геть некрасива і дуже небезпечна. Справжня африканська піранья. В мене зараз буде інфаркт", –сказала вона.

Тигровою рибою або "рибою-тигром" хижачку прозвали через смужки. Хижачка може вирости довжиною до одного метра. Місцеві її ловлять, щоб пустити на рибну юшку чи стейки.

"Як справжній рибалка я тепер мушу зробити фото зі своєю першою здобиччю", – з острахом заявила Василіса і, довго повагавшись, таки взяла тигрову рибу до рук.

Згодом ведуча все ж відпустила рибу.

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