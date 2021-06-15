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Зірка Х-фактора змушує всіх танцювати своєю піснею: ностальгія по вечірках

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Вівторок 15 червня 2021 18:47
Зірка Х-фактора змушує всіх танцювати своєю піснею: ностальгія по вечірках Фото: Tom Soda випустив новий сингл (Mus Agency)
Автор: Lite

Учасник двох сезонів шоу Х-фактор Tom Soda (Артем Карпенко) презентував нову пісню "Танцы". Причому - відразу в трьох стилях - в жанрі поп, акустична версія і клубний мікс.

На створення треків співака надихнула культура Латинської Америки і Куби, де прямо на вулицях перехожі під звуки гітар музикантів, не соромлячись, танцюють сальсу або бачату.

"Після дворічної перерви я повністю переглянув свій підхід до музики і зрозумів, що мені мало випустити трек в одній інтерпретації. Можу сказати точно, що під оригінальну версію Я буду виступати на концертах, акустика для камерних пляжних вечірок з коктейлем біля багаття, а під ремікс однозначно буду відриватися в клубі", - розповідає артист.

Також він додає: ця пісня - ностальгія по вечірках і його танцювальному минулому.

"Цим треком я хочу висловити подяку своїм тренерам і сім'ї за вкладену в мене любов до цієї естетики. Мені дуже не вистачало такого самовираження в музиці і я вирішив, що настав час це зробити. А ще хочу підкреслити, що можна зробити щось вартісне без продюсерів та інвесторів, дотримуючись власних мрій. Кожен може бути й стати, ким захоче, причому в будь-який момент! Бажаю вам нескінченних танців на кінчиках пальців протягом усього життя, якщо ви розумієте, про що я", - з посмішкою прокоментував Tom Soda.

Нагадаємо, нещодавно українська артистка розповіла про припинення кар'єри в Лондоні і повернення на батьківщину.

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