Зірка "Танців з зірками" розкрила плюси відпочинку в Тунісі і показала барвисті фото

Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка прийняла рішення не брати участь в шоу в новому сезоні, разом з чоловіком відпочила в Тунісі. Танцівниця вирішила розповісти шанувальникам про переваги цієї країни, а також поділилася барвистими знімками і показала фігуру в купальнику.

Атмосферні фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram .

Цього разу Ілона з чоловіком вирішили відпочити тільки удвох, залишивши дітей вдома. Пара виховує дочку Рію і сина Домініка.

Вони влаштували пристрасну фотосесію на яхті, при цьому Ілона позувала в цілісному червоному купальнику в сіточку.

Ілона Гвоздьова показала пристрасть з чоловіком і фігуру в купальнику (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також вона розповіла, чим же хороший Туніс і відпочинок там.

"Туніс-це…

- Білий пісок як на Мальдівах

- Чисте дрібне тепле море

- Давня історія виникнення

- Біло-блакитне місто Сіді-Бу-Саїд

- Незалежні, красиві, освічені жінки

- Доброзичливий місцевий народ

- Смачні, свіжі морепродукти

- Незабутня Медіна, їстівні кактуси і срібні сервізи

- неймовірні бутик готелі з дорогим інтер'єром і мішленівськими шеф-кухарями

- Храми, музеї мозаїки і базар кераміки

- Колізей, де билися гладіатори

- де знімалися відомі картини фільмів: "Зоряні війни і Індіана Джонс"

- надзвичайної краси світанки і заходи сонця

Наш романтичний уйкенд з чоловіком перетворився на програму "Орел і решка", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова поділилася яскравими кадрами з Тунісу (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Фолловери відзначили відмінну форму Ілони і залишили їй багато теплих слів.