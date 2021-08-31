Зірка "Танців з зірками" розкрила плюси відпочинку в Тунісі і показала барвисті фото
Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова, яка прийняла рішення не брати участь в шоу в новому сезоні, разом з чоловіком відпочила в Тунісі. Танцівниця вирішила розповісти шанувальникам про переваги цієї країни, а також поділилася барвистими знімками і показала фігуру в купальнику.
Атмосферні фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Цього разу Ілона з чоловіком вирішили відпочити тільки удвох, залишивши дітей вдома. Пара виховує дочку Рію і сина Домініка.
Вони влаштували пристрасну фотосесію на яхті, при цьому Ілона позувала в цілісному червоному купальнику в сіточку.
Ілона Гвоздьова показала пристрасть з чоловіком і фігуру в купальнику (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Також вона розповіла, чим же хороший Туніс і відпочинок там.
"Туніс-це…
- Білий пісок як на Мальдівах
- Чисте дрібне тепле море
- Давня історія виникнення
- Біло-блакитне місто Сіді-Бу-Саїд
- Незалежні, красиві, освічені жінки
- Доброзичливий місцевий народ
- Смачні, свіжі морепродукти
- Незабутня Медіна, їстівні кактуси і срібні сервізи
- неймовірні бутик готелі з дорогим інтер'єром і мішленівськими шеф-кухарями
- Храми, музеї мозаїки і базар кераміки
- Колізей, де билися гладіатори
- де знімалися відомі картини фільмів: "Зоряні війни і Індіана Джонс"
- надзвичайної краси світанки і заходи сонця
Наш романтичний уйкенд з чоловіком перетворився на програму "Орел і решка", - поділилася Гвоздьова.
Ілона Гвоздьова поділилася яскравими кадрами з Тунісу (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Фолловери відзначили відмінну форму Ілони і залишили їй багато теплих слів.
- Яка ви справжня
- Яка природня краса. Такою ж лишайтеся, Ілоно!!!
- Ах, які ніжки!!!
- Ілона, який гарний у вас чоловік!
- Ви в чудовій формі
- Красиві і закохані!
- Яка ви красива! І купальник
- Класні фотки!! Ви молодці! Проводити час удвох можна і потрібно!
- Дуже красиві фотографії. Чудового Вам відпочинку, Ілоночка!
Нагадаємо, раніше Гвоздьова відверто зізналася, чому не спілкується з екс-партнером по "Танцям з зірками" Остапчуком.