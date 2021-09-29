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Зірка вечора: Кейт Міддлтон у розкішній сукні затьмарила всіх на прем'єрі "Бонда"

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Лондон, Середа 29 вересня 2021 11:21
Зірка вечора: Кейт Міддлтон у розкішній сукні затьмарила всіх на прем'єрі "Бонда" Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Автор: RBC.UA

Напередодні Кейт Міддлтон разом з чоловіком, принцом Уільямом, відвідала світову прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда "Не час вмирати" в Лондоні. На заході ікона стилю з'явилася в золотистій вечірній сукні, буквально затьмаривши собою всіх присутніх.

У блозі герцогів Кембриджських вже з'явився фото- і відеозвіт з події.

Вчора, 28 вересня, у Великобританії відбулася прем'єра нового фільму про агента 007 - "Не час вмирати", якою Деніел Крейг завершує свою кар'єру в культовому проекті. Члени королівської сім'ї, включаючи герцогів Кембриджських, не змогли пропустити гучну подію. Крім них, на заході з'явилися принц Чарльз з дружиною Каміллою Паркер-Боулз.

Зірка вечора: Кейт Міддлтон у розкішній сукні затьмарила всіх на прем'єрі &quot;Бонда&quot;

Кейт Міддлтон на прем'єрі (фото/відео: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Кейт Міддлтон одяглася в дусі червоних доріжок кінопремій. Герцогиня в буквальному сенсі слова блищала у вишуканому золотому платті в підлогу, розшитому паєтками і блискітками. Вони розходилися від центру вбрання, немов промені, буквально перетворивши Кейт в зірку вечора. Шикарне вбрання Міддлтон від бренду Jenny Packham оцінюється в 2800 фунтів стерлінгів.

Доповнили його масивні сережки і золоті туфлі-човники. Кейт зробили високу укладку-плетіння і макіяж в бронзових тонах. Чоловік ікони стилю прийшов на захід в класичному смокінгу.

Раніше Кейт Міддлтон з'явилася на заході у розкішному образі total white.

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