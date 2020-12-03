Зірка "Жіночого кварталу" вперше показала восьмимісячного сина (відео)

Зірка "Жіночого кварталу", співачка і телеведуча Віра Кекелія вперше показала восьмимісячного сина Івана. Малюк з'явився в новому кліпі Кекелії на пісню "Люби мене".

Втім, героєм відеоряду став також чоловік співачки, а також співавтор музики Роман Дуда. В якості режисера Віра і Роман запросили близького друга і колегу - Марту Адамчук.

При цьому Віра каже, що на написання нової пісні її надихнула творчість легендарної української поетеси Ліни Костенко.

"Хочу подякувати Ліні Костенко за її творчість, за її вірші, один з яких надихнув мене на написання пісні "Люби мене". Хочу подякувати своє минуле і всесвіт за те, що маю зараз!" - натхненно прокоментувала нове творіння Кекелія.

Актриса додала, що найголовніше і найцінніше у світі - це сім'я.

"На мій погляд, нічого ціннішого сім'ї у світі немає. Всі переживання і невдачі сприймаються дуже просто, коли в руках тримаєш найцінніше - своїх дітей!" - додала вона.

Віра Кекелія, "Люби мене"

Нагадаємо, що Віра Кекелія і її чоловік Роман Дуда стали батьками навесні цього року. Хлопчика назвали Іван, але до зйомок у кліпі малюка не показували.